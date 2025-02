ASUS prezentuje pierwsze komputery ROG NUC. Sprzęt powinien nieźle spisać się także w grach

Podczas odbywających się właśnie targów CES 2024 firma ASUS zaprezentowała pierwsze komputery Mini-PC pod marką ROG NUC. Sprzęt cechuje się solidną specyfikacją. Komputer w najlepszym wariancie otrzyma procesor Intel Core Ultra 9 185H i układ graficzny NVIDIA GeForce RTX 4070 w wersji przeznaczonej dla laptopów. Będzie to zatem propozycja skierowana także do osób, które chciałyby pograć w najnowsze gry w zadowalającej liczbie FPS-ów.

ASUS zaprezentował swoje pierwsze komputery Mini-PC korzystające z nazwy ROG NUC. Jest to sprzęt produkowany na licencji udzielonej przez Intela. Urządzenia cechują się dobrą specyfikacją.

Warto odnotować, że do niedawna to Intel sprzedawał swoje Mini-PC pod marką NUC. W lipcu zeszłego roku amerykańska spółka wycofała się jednak z tego segmentu i udzieliła licencji firmie ASUS. Po blisko sześciu miesiącach oczekiwań, zaprezentowano komputery ROG NUC. Okazuje się, że będzie to solidna propozycja nie tylko do zadań biurowych, ale także do zabawy w najnowsze gry. Dostępne będą dwa główne warianty sprzętu. Jeden z nich wyposażony zostanie w procesor Intel Core Ultra 7 155H i przeznaczony do notebooków wariant GeForce RTX 4060. Drugi komputer to już procesor Intel Core Ultra 9 185H i GeForce RTX 4070 także w wersji dla laptopów. Ponadto można liczyć na maksymalnie 64 GB RAM (2 x 32 GB) pamięci DDR5-5600 i trzy sloty na nośniki SSD M.2 2280 NVMe korzystające ze złącza PCIe 4.0.

ASUS ROG NUC Procesor Intel Core Ultra 9 185H (Meteor Lake), 16C/22T

Intel Core Ultra 7 155H (Meteor Lake), 16C/22T Zintegrowany układ graficzny Intel ARC Graphics Dedykowany układ graficzny NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU, 8 GB GDDR6

NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop GPU, 8 GB GDDR6 Pamięć RAM Maks. 64 GB DDR5-5600

Dual Channel, 2 x SO-DIMM Magazyn danych 3 x SSD M.2 2280 NVMe PCIe 4.0 Łączność bezprzewodowa Intel Killer Wi-Fi 6E 2x2

Bluetooth 5.3 Złącza przednie 1 x czytnik kart SD

2 x USB-A 3.2 Gen 2

1 x Audio Jack 3.5 mm Złącza tylne 1 x Thunderbolt 4 (USB-C)

2 x USB-A 3.2 Gen 2

2 x USB-A 2.0

2 x DisplayPort 1.4a

1 x HDMI 2.1

1 x RJ45

1 x port zasilania Wymiary 144 x 112 x 41 mm Waga 800 g Przybliżona cena 2100 - 2200 USD

1700 - 1800 USD

Całość zamknięto w 2,5-litrowej bardzo estetycznej obudowie, która umożliwia stosunkowo łatwą rozbudowę sprzętu, między innymi poprzez możliwość jej łatwego otwarcia. Warto odnotować, że komputer może pracować zarówno w położeniu pionowym, jak i poziomym, zatem możliwe jest dostosowanie jego pozycji do wymagań użytkownika. Za chłodzenie odpowiada wydajny system, który nie tylko zapewnia odpowiednią temperaturę pracy, ale także pozwala poszczególnym komponentom pracować z optymalną wydajnością. We frontowej części można znaleźć czytnik kart SD, dwa porty USB-A 3.2 Gen 2 i jeden port Audio Jack 3.5 mm. W tylnej części znajduje się jedno złącze USB-C Thunderbolt 4, dwa kolejne USB-A 3.2 Gen 2, dwa porty USB-A 2.0, gniazdo Ethernet, złącze HDMI 2.1 i dwa DisplayPort 1.4a.

Zastosowane komponenty sprawiają, że komputery ASUS ROG NUC dobrze sprawdzą się także podczas rozgrywki we współczesne gry. Oczywiście konieczne może być pójście na pewne kompromisy w zakresie ustawień graficznych (w tym aktywowanie DLSS), jednak sprzęt powinien zapewnić w miarę komfortową zabawę. Producent na razie nie zdradził daty premiery swoich Mini-PC. Wiemy za to, że słabszy wariant powinien kosztować na rynku amerykańskim od 1700 do 1800 dolarów. Mocniejszy komputer to już koszt od 2100 do 2200 dolarów. Ceny sprzętu są wstępne i mogą jeszcze ulec zmianie.

Źródło: Tom's Hardware, WCCFTech