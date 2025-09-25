Microsoft Flight Simulator 2024 nadlatuje do konsol PlayStation 5 i PS VR2. Symulator lotów wkroczył w fazę przedsprzedaży
Wśród symulatorów lotów jednym z bardziej znanych tytułów jest seria Microsoft Flight Simulator. Tytułowa odsłona ukazała się na rynku 19 listopada 2024 i... nie okazała się zbyt wielkim hitem. Już na starcie wystąpiły bowiem problemy z pobieraniem części plików gry z serwerów firmy Microsoft, zalogowaniem się do niej, czy też z pełnym załadowaniem. Do dziś produkcja mierzy się z mieszanymi opiniami na Steam. Gra już wkrótce ukaże się na kolejnych platformach.
Microsoft Flight Simulator 2024 zmierza na konsolę Sony PlayStation 5 oraz PlayStation 5 Pro. Obecnie trwa przedsprzedaż, a debiut odbędzie się już 8 grudnia 2025 roku. Użytkownicy PS VR2 skorzystają z gry trochę później.
Microsoft Flight Simulator 2024 z ogromnymi problemami na start. To obecnie najbardziej nieudana premiera tego roku
Microsoft Flight Simulator 2024 dostępny będzie na konsolach Sony PlayStation 5 i PlayStation 5 Pro w czterech odsłonach. Każda kolejna oferuje więcej samolotów, w których przyjdzie nam usiąść za sterami. Produkcja należy do naprawdę bardzo kosztownych, gdyż cena standardowej wersji została ustalona na nieco ponad 300 zł. W grze dostępnych jest wiele aktywności, takich jak "akcje ratunkowe, zdalne operacje ładunkowe, gaszenie pożarów z powietrza, poszukiwanie i ratownictwo", a przy tym będziemy mogli stać się pilotem linii lotniczych. Nowością, która odróżnia tę edycję od poprzednich, jest możliwość wyjścia z samolotu. Tytuł pozwala również prowadzić rozgrywkę z innymi graczami (np. biorąc udział w wyścigach rajdowych). Możemy także wcielić się w rolę fotografa, odkrywając różne miejsca na całej planecie i zapisując zdjęcia ze swoich eskapad w książce podróży. Microsoft Flight Simulator 2024 to też ulepszony system fizyki, jak również całkiem przyjemna dla oka grafika ("ponad 100 000 kilometrów kwadratowych fotogrametrii krajobrazu").
|Cena
|Dodatki
|Microsoft Flight Simulator 2024 - Standard Edition
|308,99 zł
|70 samolotów, 150 lotnisk
|Microsoft Flight Simulator 2024 - Deluxe Edition
|439,00 zł
|80 samolotów, 155 lotnisk
|Microsoft Flight Simulator 2024 - Premium Edition
|569,00 zł
|95 samolotów, 160 lotnisk
|Microsoft Flight Simulator 2024 - Aviator Edition
|879,00 zł
|125 samolotów, 160 lotnisk
Wymagania sprzętowe Microsoft Flight Simulator 2024 PC. Grę w edycji Aviator wyceniono na prawie 900 złotych
Microsoft informuje, że kontroler DualSense został specjalnie dostosowany do gry, wszak przyciski spustowe mają reagować na "różne prędkość i rodzaj nawierzchni", czy też na "opór powietrza". Ponadto komunikaty z ATC będą odtwarzane w głośniku kontrolera. Sterowanie będzie mogło odbywać się przez żyroskop kontrolera, wspierany jest pasek świetlny, a do tego touchpad będzie konfigurowalny. Jeżeli jesteśmy posiadaczami zestawu PS VR2, to po zakupie dowolnej odsłony będziemy mogli pobrać bezpłatną aktualizację, która ukaże się w 2026 roku. Microsoft Flight Simulator 2024 na PS5 stworzono we współpracy z Asobo Studio. Według dostępnych informacji "gra będzie stale aktualizowana". Jeżeli zamówimy edycję Deluxe, Premium lub Aviator, to będziemy mogli uzyskać wczesny dostęp do produkcji 3 grudnia 2025 r.