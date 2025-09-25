Zgłoś błąd
Microsoft Flight Simulator 2024 nadlatuje do konsol PlayStation 5 i PS VR2. Symulator lotów wkroczył w fazę przedsprzedaży

Natan Faleńczyk | 25-09-2025 14:30 |

Microsoft Flight Simulator 2024 nadlatuje do konsol PlayStation 5 i PS VR2. Symulator lotów wkroczył w fazę przedsprzedażyWśród symulatorów lotów jednym z bardziej znanych tytułów jest seria Microsoft Flight Simulator. Tytułowa odsłona ukazała się na rynku 19 listopada 2024 i... nie okazała się zbyt wielkim hitem. Już na starcie wystąpiły bowiem problemy z pobieraniem części plików gry z serwerów firmy Microsoft, zalogowaniem się do niej, czy też z pełnym załadowaniem. Do dziś produkcja mierzy się z mieszanymi opiniami na Steam. Gra już wkrótce ukaże się na kolejnych platformach.

Microsoft Flight Simulator 2024 zmierza na konsolę Sony PlayStation 5 oraz PlayStation 5 Pro. Obecnie trwa przedsprzedaż, a debiut odbędzie się już 8 grudnia 2025 roku. Użytkownicy PS VR2 skorzystają z gry trochę później.

Microsoft Flight Simulator 2024 nadlatuje do konsol PlayStation 5 i PS VR2. Symulator lotów wkroczył w fazę przedsprzedaży [1]

Microsoft Flight Simulator 2024 z ogromnymi problemami na start. To obecnie najbardziej nieudana premiera tego roku

Microsoft Flight Simulator 2024 dostępny będzie na konsolach Sony PlayStation 5 i PlayStation 5 Pro w czterech odsłonach. Każda kolejna oferuje więcej samolotów, w których przyjdzie nam usiąść za sterami. Produkcja należy do naprawdę bardzo kosztownych, gdyż cena standardowej wersji została ustalona na nieco ponad 300 zł. W grze dostępnych jest wiele aktywności, takich jak "akcje ratunkowe, zdalne operacje ładunkowe, gaszenie pożarów z powietrza, poszukiwanie i ratownictwo", a przy tym będziemy mogli stać się pilotem linii lotniczych. Nowością, która odróżnia tę edycję od poprzednich, jest możliwość wyjścia z samolotu. Tytuł pozwala również prowadzić rozgrywkę z innymi graczami (np. biorąc udział w wyścigach rajdowych). Możemy także wcielić się w rolę fotografa, odkrywając różne miejsca na całej planecie i zapisując zdjęcia ze swoich eskapad w książce podróży. Microsoft Flight Simulator 2024 to też ulepszony system fizyki, jak również całkiem przyjemna dla oka grafika ("ponad 100 000 kilometrów kwadratowych fotogrametrii krajobrazu").

  Cena Dodatki
Microsoft Flight Simulator 2024 - Standard Edition 308,99 zł 70 samolotów, 150 lotnisk
Microsoft Flight Simulator 2024 - Deluxe Edition 439,00 zł 80 samolotów, 155 lotnisk
Microsoft Flight Simulator 2024 - Premium Edition 569,00 zł 95 samolotów, 160 lotnisk
Microsoft Flight Simulator 2024 - Aviator Edition 879,00 zł 125 samolotów, 160 lotnisk

Wymagania sprzętowe Microsoft Flight Simulator 2024 PC. Grę w edycji Aviator wyceniono na prawie 900 złotych

Microsoft informuje, że kontroler DualSense został specjalnie dostosowany do gry, wszak przyciski spustowe mają reagować na "różne prędkość i rodzaj nawierzchni", czy też na "opór powietrza". Ponadto komunikaty z ATC będą odtwarzane w głośniku kontrolera. Sterowanie będzie mogło odbywać się przez żyroskop kontrolera, wspierany jest pasek świetlny, a do tego touchpad będzie konfigurowalny. Jeżeli jesteśmy posiadaczami zestawu PS VR2, to po zakupie dowolnej odsłony będziemy mogli pobrać bezpłatną aktualizację, która ukaże się w 2026 roku. Microsoft Flight Simulator 2024 na PS5 stworzono we współpracy z Asobo Studio. Według dostępnych informacji "gra będzie stale aktualizowana". Jeżeli zamówimy edycję Deluxe, Premium lub Aviator, to będziemy mogli uzyskać wczesny dostęp do produkcji 3 grudnia 2025 r.

Microsoft Flight Simulator 2024 nadlatuje do konsol PlayStation 5 i PS VR2. Symulator lotów wkroczył w fazę przedsprzedaży [2]

Źródło: Hacker News, Microsoft, Steam, wsjp
