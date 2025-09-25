Zgłoś błąd
Start Aktualności Gadżety

Myśleliście, że macie dobry sprzęt do grania? Logitech G pokazał nowości, które mogą zostawić większość rywali daleko w tyle

Maciej Lewczuk | 25-09-2025 15:00 |

Myśleliście, że macie dobry sprzęt do grania? Logitech G pokazał nowości, które mogą zostawić większość rywali daleko w tyleLogitech G jest jednym z liderów rynku peryferiów komputerowych dla graczy. Firma regularnie odświeża swoje portfolio, wprowadzając zupełnie nowe produkty i udoskonalone wersje sprawdzonych rozwiązań. Producent zaprezentował kolejny krok w ewolucji swoich kluczowych technologii. Nowości dotyczą najważniejszych segmentów, od precyzji sensorów w myszkach, przez szybkość komunikacji bezprzewodowej, aż po jakość dźwięku generowanego w słuchawkach.

Szybkość wygrywa momenty, wygrywanie momentów wygrywa mecze. Z SUPERSTRIKE nie tylko zwiększamy szybkość kliknięć, ale dajemy profesjonalistom nowy poziom adaptacji - powiedział Robin Piispanen, General Manager PRO i SIM w Logitech G.

Myśleliście, że macie dobry sprzęt do grania? Logitech G pokazał nowości, które mogą zostawić większość rywali daleko w tyle [1]

Kontroler do gier 8BitDo Pro 3 oferuje gałki TMR, regulowane triggery oraz stację ładującą - a to nie wszystko

Logitech G zaprezentował sporo nowości, które mogą zmienić oblicze gamingu. Najważniejszym produktem okazała się mysz PRO X2 SUPERSTRIKE z technologią SUPERSTRIKE. To pierwsza na świecie myszka wykorzystująca Haptic Inductive Trigger System (HITS), który zastępuje tradycyjne przełączniki mechaniczne systemem indukcyjnym z haptycznym sprzężeniem zwrotnym. Rozwiązanie pozwala na regulację punktu aktywacji w 10 poziomach oraz 5 poziomów rapid trigger, co może skrócić opóźnienia kliknięć nawet o 30 milisekund.

Myśleliście, że macie dobry sprzęt do grania? Logitech G pokazał nowości, które mogą zostawić większość rywali daleko w tyle [2]

Recenzja myszki Lamzu Inca 8K - Super lekka konstrukcja, świetny sensor, optyczne przełączniki i raportowanie 8000 Hz

Mysz PRO X2 SUPERSTRIKE wykorzystuje cewki miedziane generujące pole elektromagnetyczne, oferując 0,6 mm skoku analogowego. Technologia ta powstała we współpracy z topowymi drużynami esportowymi jak G2 Esports czy NAVI. Urządzenie waży 65 gramów i oferuje do 90 godzin pracy na jednym ładowaniu akumulatora. Sensor HERO 2 z technologią Power of 8 zapewnia częstotliwość próbkowania 8 kHz, 44 000 DPI oraz śledzenie do 888 IPS. Mysz trafi do sprzedaży w pierwszym kwartale 2026 roku w cenie 179,99 dolarów.

Myśleliście, że macie dobry sprzęt do grania? Logitech G pokazał nowości, które mogą zostawić większość rywali daleko w tyle [3]

Logitech Signature Slim Solar+ to klawiatura ładowana światłem. Ciekawe rozwiązanie, którego nie można ładować przewodowo

Równie imponująco prezentuje się nowy system do sim racingu RS50. Podstawa kierownicy z silnikiem direct drive oferuje moment obrotowy 8 Nm, co według Logitech G stanowi optymalny poziom mocy ustalony przez ekspertów podczas badań wydajności. Technologia TRUEFORCE przetwarza dane z silnika fizyki gry 4000 razy na sekundę, przekładając je na realistyczne sprzężenie zwrotne. Do systemu dołączają pedały RS Pedals z hamulcem load cell o sile 75 kg oraz regulowanym pozycjonowaniem.

Myśleliście, że macie dobry sprzęt do grania? Logitech G pokazał nowości, które mogą zostawić większość rywali daleko w tyle [4]

Recenzja Paradox Ultimate Black Raven. Elegancki ergonomiczny fotel o naprawdę dużych możliwościach. Sprawdź, co oferuje

Szwajcarska firma nawiązała też strategiczną współpracę z McLaren Racing, tworząc kolekcję produktów w charakterystycznej kolorystyce Papaya Orange. W skład McLaren Racing Collection wchodzą słuchawki ASTRO A50 X McLaren Racing Edition, kierownica RS Formula Wheel McLaren Racing Edition, a także fotel wyścigowy Playseat Formula Instinct McLaren Racing Edition. Ten ostatni został zaprojektowany we współpracy z inżynierami wyścigowymi McLaren i replikuje autentyczną pozycję siedzącą z bolidu Formuły 1.

Myśleliście, że macie dobry sprzęt do grania? Logitech G pokazał nowości, które mogą zostawić większość rywali daleko w tyle [5]

Myśleliście, że macie dobry sprzęt do grania? Logitech G pokazał nowości, które mogą zostawić większość rywali daleko w tyle [6]

Recenzja Beyerdynamic Aventho 100. Nauszne słuchawki bezprzewodowe z dobrym czasem pracy, niezłym ANC i multipoint

Logitech G pokazał także inne nowości. Kompaktową mysz PRO X SUPERLIGHT 2c dla graczy preferujących chwyt palcami, klawiaturę G515 RAPID TKL z magnetycznymi przełącznikami analogowymi o grubości 22 mm, a także słuchawki A20 X z technologią PLAYSYNC AUDIO umożliwiającą przełączanie między konsolami jednym przyciskiem. Firma wprowadza też system G HUB Games centralizujący biblioteki gier z różnych platform oraz asystenta AI Streamlabs dla streamerów, wykorzystującego technologię NVIDIA ACE Audio-to-Face.

Myśleliście, że macie dobry sprzęt do grania? Logitech G pokazał nowości, które mogą zostawić większość rywali daleko w tyle [7]

Myśleliście, że macie dobry sprzęt do grania? Logitech G pokazał nowości, które mogą zostawić większość rywali daleko w tyle [8]Myśleliście, że macie dobry sprzęt do grania? Logitech G pokazał nowości, które mogą zostawić większość rywali daleko w tyle [9]Myśleliście, że macie dobry sprzęt do grania? Logitech G pokazał nowości, które mogą zostawić większość rywali daleko w tyle [10]Myśleliście, że macie dobry sprzęt do grania? Logitech G pokazał nowości, które mogą zostawić większość rywali daleko w tyle [11]Myśleliście, że macie dobry sprzęt do grania? Logitech G pokazał nowości, które mogą zostawić większość rywali daleko w tyle [12]Myśleliście, że macie dobry sprzęt do grania? Logitech G pokazał nowości, które mogą zostawić większość rywali daleko w tyle [13]

Źródło: Logitech G, PurePC
Bądź na bieżąco - obserwuj PurePC.pl na Google News
Tagi:
Zgłoś błąd

