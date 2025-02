ASUS ogłasza koniec zestawów komputerowych z rodziny NUC Extreme. Firma skupi się na bardziej kompaktowych rozwiązaniach

W zeszłym roku ASUS przejął od Intela pałeczkę w kwestii produkcji zestawów komputerowych NUC. Podczas CES 2024 zaprezentowano pierwsze Mini-PC przygotowane przez tajwańską firmę. Są to zestawy wyposażone w procesory Meteor Lake i przeznaczone do laptopów układy graficzne NVIDIA GeForce RTX 4000. Intel w swojej ofercie miał także komputery dla entuzjastów spod znaku NUC Extreme, ale ASUS nie będzie w przyszłości kontynuował tej linii sprzętu.

ASUS zapowiedział, że nie będzie produkował przeznaczonych dla entuzjastów zestawów komputerowych NUC Extreme. Flagową linią sprzętu będą Mini-PC spod znaku ROG NUC.

Ostatnim zestawem tego typu jest NUC 13 Extreme, który w najlepszym wariancie oferuje procesor Intel Core i9-13900K i wsparcie dla trzyslotowej karty graficznej korzystającej ze złącza PCIe 5.0 x16. Komputer nie należy jednak do skrajnie kompaktowych. Wymiary obudowy wynoszą bowiem 337 x 318 x 129 mm. Tę linię sprzętu mają w przyszłości zastąpić w pełni mniejsze komputery o nazwie ROG NUC, jednak minusem tych konstrukcji mogą być mobilne układy graficzne. O zestawach tych pisaliśmy już przy okazji targów CES 2024.

ASUS jednak nie ograniczy się wyłącznie do najwydajniejszej linii Mini-PC. Do oferty firmy trafią także zestawy NUC i NUC Pro (bez dopisku ROG). Będzie to sprzęt nakierowany bardziej na profesjonalne zadania biurowe niż gry. Zaoferuje zatem słabszą specyfikację, ale także przystępniejszą cenę. Na rynku jest oczywiście miejsce na komputery typu Mini-PC, zatem propozycje ASUS-a z pewnością znajdą swoich odbiorców, jednak należy pamiętać, że nie jest to sprzęt, który stanie w szranki z topowymi konstrukcjami cechującymi się pełnymi wymiarami.

Źródło: Tom's Hardware