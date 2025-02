ASUS GeForce RTX 4060 LP BRK 8 GB - nowy model niskoprofilowej karty graficznej z dobrym systemem chłodzenia

Producenci kart typu low profile zazwyczaj muszą iść na pewne kompromisy w kwestii rozmiarów i wydajności układów chłodzenia. Nie jest czymś powszechnym, by tego typu rozwiązania były wyposażone w trzy wentylatory. Z taką konstrukcją mamy jednak do czynienia w przypadku karty ASUS GeForce RTX 4060 LP BRK 8 GB, która cechuje się kompaktowymi rozmiarami i chłodzeniem wystarczającym do zapewnienia odpowiednich temperatur w różnych warunkach.

ASUS GeForce RTX 4060 LP BRK 8 GB to karta graficzna przeznaczona do kompaktowych komputerów. Nie przeszkodziło to jednak producentowi wyposażyć ją w aż trzy wentylatory.

Pod względem specyfikacji jest to typowy przedstawiciel niżej pozycjonowanych kart z rodziny Ada Lovelace. Można zatem liczyć na 3072 rdzenie CUDA, 8 GB pamięci GDDR6, działającej w oparciu o szynę 128-bitową oraz taktowanie Boost 2460 MHz. W trybie OC karta jest w stanie osiągnąć 2490 MHz. GPU oferuje dwa porty HDMI 2.1a oraz dwa złącza DisplayPort 1.4a. Można zatem liczyć na obsługę czterech monitorów równocześnie. Na oficjalnej stronie producenta podano, że całość zasilana jest za pomocą pojedynczego gniazda 6-pin, ale jest to prawdopodobnie błąd i chodzi w rzeczywistości o 8-pin. Zalecana moc zasilacza to 550 W.

Bardziej nietypowy jest system chłodzenia. Jak zostało już wspomniane, jest to konstrukcja niskoprofilowa, przeznaczona do bardziej kompaktowych systemów. Dlatego całość zajmuje w obudowie zaledwie dwa sloty. Wymiary karty to 188 x 69 x 39 mm. Są one niewielkie, zwłaszcza jeśli weźmiemy pod uwagę, że sprzęt został wyposażony w trzy wentylatory z podwójnymi łożyskami kulkowymi. Takie rozwiązanie powinno zapewnić dobrą wydajność systemu chłodzenia, co nie zawsze jest oczywiste w przypadku mniejszych konstrukcji. ASUS chwali się także, że jego propozycja posiada certyfikat IP5X, który poświadcza wysoki poziom ochrony przed kurzem. Nie znamy na razie ceny karty.

