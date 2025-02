Intel Core Ultra 200K słabo wypadły w grach komputerowych. Firma szuka przyczyn i zapowiada poprawę wydajności

W sieci pojawił się wywiad z Robertem Hallockiem, wiceprezesem i dyrektorem generalnym działu Client AI and Technical Marketing w Intelu, który otwarcie przyznał, że premiera procesorów Intel Core Ultra 200K z rodziny Arrow Lake nie przebiegła zgodnie z planem. Wywiad ujawnia również, gdzie firma widzi przyczyny kiepskiej wydajności w grach wideo oraz kiedy możemy spodziewać się poprawek wydajności dla tych procesorów... Chociaż to chyba życzeniowe myślenie.

Premiera procesorów Intel Core Ultra 200K nie przebiegła zgodnie z planem firmy. Robert Hallock ujawnia, że najprawdopodobniej przyczyną problemów z wydajnością są niedopracowane oprogramowanie BIOS dla płyt głównych oraz brak odpowiednich optymalizacji dla systemów Windows...

Wiceprezes i dyrektor generalny działu Client AI and Technical Marketing w Intelu, Robert Hallock, który wcześniej pracował w AMD, w wywiadzie dla HotHardware odniósł się do rozczarowującej premiery procesorów Intel Core Ultra 200K. Hallock ujawnił, że niskie wyniki wydajności w grach były zaskoczeniem dla Intela. W firmie rozpoczęto wewnętrzny audyt, który ma na celu wyjaśnienie przyczyn tego problemu oraz wprowadzenie poprawek wydajności dla procesorów Core Ultra 200K. Sprawa wydaje się poważna, co można było zauważyć po mimice Hallocka podczas rozmowy (proszę się nie śmiać!). W trakcie premiery procesorów z rodziny Arrow Lake pojawiły się m.in. liczne dyskusje dotyczące opóźnień pamięci podręcznej. Hallock wyjaśnił, że problem nie wynika z architektury kafelkowej, lecz jest efektem niedopracowanego oprogramowania BIOS oraz braku optymalizacji dla systemów Windows. Zwrócił uwagę, że na niektórych platformach testowych opóźnienia sięgały nawet 180 nanosekund, czego nigdy wcześniej nie zaobserwowano w wewnętrznych testach Intela.

Robert Hallock odniósł się również do braku współbieżnej wielowątkowości w procesorach Intel Core Ultra 200K. Wyjaśnił, że obecne procesory nie są już projektowane z długimi potokami danych, jak dawniej, dlatego Hyper-Threading, stworzony do wykorzystania wolnych zasobów obliczeniowych rdzeni, nie jest już tak efektywny. Intel stara się zatem zapewnić wydajność wielowątkową poprzez dodanie rdzeni Efficient zamiast stosowania Hyper-Threadingu, który zwiększa rozmiar chipu i zużycie energii. W efekcie bardziej opłacalne jest wyposażyć procesor w większą liczbę rdzeni E niż wprowadzać współbieżną wielowątkowość dla rdzeni Performance. Hallock wskazał również, że użytkownicy mogą spodziewać się wdrożenia poprawek wydajnościowych pod koniec listopada 2024 roku lub wkrótce potem. Testerzy na całym świecie zapewne nie mogą się doczekać, gdy zweryfikują efekty tych zapowiedzi. Jednak po premierze AMD Ryzen 7 9800X3D konkurencję czeka duuużo pracy, zanim dogoni aktualnego lidera.

Źródło: YT (@HotHardware)