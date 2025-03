Robert Hallock, który był kojarzony dotąd przede wszystkim z firmą AMD, postanowił dołączyć do Intela

Choć zmiany personalne w branży komputerowej nie są czymś nadzwyczajnym, to uwagę przyciągają zawsze transfery pomiędzy konkurencyjnymi firmami. Mają one nie tylko wymiar techniczny, ale także prestiżowy, zwłaszcza jeśli dana osoba od dłuższego czasu była kojarzona wyłącznie z jednym podmiotem. Z takimi okolicznościami mamy do czynienia w przypadku Roberta Hallocka, który znany jest przede wszystkim ze współpracy z firmą AMD.

Robert Hallock, który był wieloletnim pracownikiem firmy AMD, postanowił dołączyć do Intela. Będzie tam odpowiadał głównie za zarządzanie marketingiem technicznym, ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązań bazujących na sztucznej inteligencji.

Robert Hallock był pracownikiem "czerwonych" przez ponad 12 lat. W ostatnim okresie pełnił tam głównie funkcję dyrektora marketingu technicznego. Ma na koncie także szereg innych stanowisk powiązanych z tą dziedziną. We wrześniu ubiegłego roku Hallock postanowił jednak zakończyć ten etap swojej kariery zawodowej. Po odejściu z AMD założył firmę Tyrian Performance świadczącą usługi małym firmom z sektora motoryzacyjnego. Teraz postanowił wrócić do branży komputerowej, dołączając do zespołu Intela.

Funkcja, którą objął Hallock, jest mu doskonale znana - Senior Director of Technical Marketing. Można podejrzewać, że jego zadania będą bardzo podobne do tych, które wykonywał w AMD. Szczególną uwagę ma jednak poświęcać sztucznej inteligencji, której elementy będą trafiały coraz szerzej do konsumenckich procesorów Intela. Dla AMD jest to duża strata, ponieważ Hallock był bardzo aktywny w mediach społecznościowych, gdzie nie tylko oferował wgląd w techniczne kwestie platform "czerwonych", ale także pomagał zwykłym użytkownikom w problemach sprzętowych. Trudno na razie określić czy praca dla Intela będzie wiązała się z podobną aktywnością w sieci, ale Hallock na pewno wniesie sporo wartości do Intela.

Źródło: VideoCardz, Tom's Hardware