Intel Core Ultra 200 i Core Ultra 200T - w sieci pojawiła się wstępna specyfikacja kolejnych procesorów Arrow Lake

Za nami premiera desktopowych procesorów Arrow Lake z oznaczeniem "K". Intel przygotowuje jednak kolejne jednostki z tej generacji, które będą niżej pozycjonowanymi i bardziej energooszczędnymi propozycjami. Ich premiera spodziewana jest okolicach targów CES 2025, które odbędą się w styczniu. Za sprawą jednego z najbardziej znanych autorów przecieków już teraz możemy jednak zapoznać się z podstawową specyfikacją tych jednostek.

Intel przygotowuje się do premiery procesorów Intel Core Ultra 200 i Core Ultra 200T. Jednostki te zaoferują niższe taktowania niż modele z dopiskiem "K", ale będą też cechowały się niższym bazowym TDP.

Informacje, które opublikował w serwisie X użytkownik @momomo_us, dotyczą procesorów Intel Core Ultra 200 oraz Intel Core Ultra 200T. Jak to zwykle bywa w przypadku jednostek amerykańskiej firmy, te pierwsze to bardziej budżetowa wersja CPU z dopiskiem "K", które są dostępne na rynku już od pewnego czasu. Drugie zaś postawią przede wszystkim na efektywność energetyczną. Zaprezentowana lista nie jest pełna. Można przypuszczać, że na rynek trafi docelowo większa liczba modeli procesorów z tej serii. Najwyżej pozycjonowany z tego zestawienia jest Intel Core Ultra 9 285. Zaoferuje 24 rdzenie (prawdopodobnie w identycznej konfiguracji jak Core Ultra 9 285K, czyli 8P/16E), 36 MB cache L3 i taktowanie do 2,5 GHz. Bazowe TDP procesora wyniesie 65 W. Na rynku dostępny będzie też Intel Core Ultra 285T, który zaoferuje taktowanie do 1,4 GHz i bardzo niskie bazowe TDP na poziomie 35 W.

W przypadku obu serii pojawią się też modele Core Ultra 7 oraz Core Ultra 5. Te pierwsze zaoferują 20 rdzeni, 30 MB cache L3 i taktowania do 2,4 GHz oraz do 1,5 GHz. W przypadku Core Ultra 5 225, który jest najniżej pozycjonowaną jednostką z tego zestawienia, należy nastawić się na 10 rdzeni, 20 MB cache L3 i taktowanie do 3,3 GHz. Dostępne będą też procesory z dopiskiem "F", w których Intel nie instaluje zintegrowanych układów graficznych. Ich specyfikacja i TDP będą oczywiście identyczne, jak w przypadku Core Ultra 200. Nie jest na razie jasne, o ile gorsza będzie wydajność procesorów bez oznaczenia "K". Można jednak przypuszczać, że nie zachwycą one graczy. W takim przypadku znacznie korzystniejszy okaże się prawdopodobnie zakup jednostek z serii AMD Ryzen 9000X3D lub Ryzen 7000X3D.

