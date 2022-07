Intel Core i9-13900K w wersji przedprodukcyjnej przetestowany na tle Core i9-12900KF. Różnice w testach jednego wątku sięgają 10%

Raptem 2 dni temu pisaliśmy o wynikach procesora Intel Core i9-13900K, które pochodziły z bazy popularnego benchmarku GeekBench. Wygląda na to, że w najbliższym czasie takich testów (choć z innych programów) może być więcej. Chińskie źródła zaczęły bowiem testować sample przedprodukcyjne nowego flagowca z 13. generacji Raptor Lake-S. Dzięki temu możemy zobaczyć jak radzi sobie układ na tle dostępnego obecnie procesora Intel Core i9-12900KF.

Na chińskiej witrynie Bilibili pojawiły się pierwsze testy wydajności procesora Intel Core i9-13900K. Mowa wciąż o wersji przedprodukcyjnej, jednak już teraz wydajność jednowątkowa względem Core i9-12900K jest wyższa o 10%.

Według informacji pochodzących z chińskiej witryny Bilibili, przedprodukcyjna wersja procesora Intel Core i9-13900K oferuje bazowy zegar na poziomie 3,0 GHz z możliwością zwiększenia do 5,5 GHz z wykorzystaniem Turbo Boost 2.0 lub 5,7 GHz z pomocą Intel Thermal Velocity Boost. Dokładnie takie same parametry podał wcześniej benchmark GeekBench. Możliwe zatem, że finalna wersja procesora z rodziny Raptor Lake-S będzie oferować takie same lub niewiele wyższe zegary. Jak wygląda kwestia wydajności?

Przykładowo w Cinebench R23, układ Intel Core i9-13900K osiąga wynik 2198 punktów, co jest wynikiem o 13,53% lepszym od Core i9-12900KF (1936 pkt). Z przeprowadzonych testów wynika jednak, że średnio topowy model Raptor Lake-S w obecnej wersji jest o ok. 10% mocniejszy od przedstawiciela 12. generacji Alder Lake-S. W teście wielowątkowym w Cinebench R23, układ Core i9-13900K wykręca już 37232 punkty, co jest wynikiem o ok. 40% lepszym od Core i9-12900KF (26547 pkt). W innych testach wyniki wielowątkowe również są zauważalnie wyższe, co jest zasługą zarówno wyższych zegarów jak również dodatkowych 8 rdzeni Efficient, które jeszcze mocniej napędzają wyniki w testach wielowątkowych.

O tym, że wydajność (zwłaszcza jednego wątku) jest także uzależniona od wyższych zegarów, można wywnioskować z poniższego screena, prezentującego wyniki procesorów Intel Core i9-13900K oraz Core i9-12900K z różnymi taktowaniami. W przypadku układów działających na poziomie 5,0 GHz, 5,1 GHz oraz 5,2 GHz możemy zobaczyć, że wyniki testów jednego wątku w CPU-Z są niemal na tym samym poziomie, a różnice można by zamknąć w granicach błędu pomiarowego. Chińscy testerzy do chłodzenia procesora wykorzystali AiO 360 mm, jednak mimo to procesor bardzo szybko rozgrzał się do 100 stopni. Bardzo wysoki jest także współczynnik PL4 (mowa zatem o dosłownie chwilowym obciążeniu), ustalony najwyraźniej na poziomie 420 W.

