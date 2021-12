Intel Core i5-12400, Core i3-12300 i Core i3-12100 po pierwszych testach. Wyniki zgodne z oczekiwaniami

Jak wiemy, zaraz po Nowym Roku Intel zaprezentuje tanie i przystępne dla wielu konsumentów układy Alder Lake, czyli chipy Core 12. generacji. Najbardziej wyczekiwane modele to rzecz jasna 6-rdzeniowy/12-wątkowy Core i5-12400(F), wielu oczekuje także 4-rdzeniowego/8-wątkowego Core i3-12100 czy nieco szybszego Core i3-12300. Okazuje się jednak, że na ich pierwsze testy nie trzeba było czekać aż do stycznia. W serwisie Chiphell pojawiła się właśnie recenzja wszystkich wymienionych przed chwilą Alder Lake'ów, która przedstawia nie tylko teoretyczne dane i testy syntetyczne, ale również rzeczywistą wydajność w grach. Czy warto więc czekać na nowe układy Intela? Od razu odpowiadamy: jak najbardziej!

Wyniki nie powinny być dla nikogo zaskakujące. Intel Core i5-12400 wygrywa w testach syntetycznych z układem AMD Ryzen 5 5600X, a przy tym pozostaje chłodniejszy i bardziej energooszczędny. Z drugiej strony wydajność w grach mogłaby być nieco lepsza...

Recenzja nie mówi o ostatecznych wersjach procesorów, lecz o próbkach kwalifikacyjnych które noszą oznaczenia QYVQ, QYVR, QYHW i QTVM. Co ciekawe, model i5-12400 reprezentowany jest przed dwie z nich, które wydane zostały w rewizjach C0 i H0. C0 to nowy typ matrycy znany z odblokowanych modeli, który w tym przypadku nie ma rdzeni Gracemont, natomiast H0 to osoby rodzaj przygotowany właśnie na potrzeby tanich Alder Lake'ów. Co najważniejsze, nie ma żadnej różnicy w wydajności między tymi wersjami, jednak obie jednostki zachowują się nieco inaczej pod względem zużycia energii i wytwarzania ciepła. Tak czy owak, jeśli Intel zdecydowałby się wprowadzić na rynek obie wersje i5-12400, dla zwykłego użytkownika nie miałoby to właściwie żadnego znaczenia.

Wszystkie procesory zostały przetestowane z pamięcią Apacer NOX DDR4-4266 MHz i płytami głównymi Z690/X570. Wyniki nie powinny być dla nikogo zaskakujące. Bardzo dobrą wydajność oferują oba modele Core i3, które mimo gorszej specyfikacji doganiają 6-rdzeniowego Core i5-11400. Jeśli zaś chodzi o Core i5-12400, w testach syntetycznych wyniki są więcej niż obiecujące. Gorzej wygląda natomiast sytuacja w grach, gdzie Ryzen 5 5600X często bywa zauważalnie szybszy, jednak z drugiej strony to Alder Lake pozostaje chłodniejszy i bardziej energooszczędny.

Rainbow Six: Siege

Forza Horizon 4

Źródło: Chiphell, VideoCardz