Intel Core i5-12400 - Pojawiły się wyniki wydajności jednego z zablokowanych, tańszych przedstawicieli rodziny Alder Lake-S

Procesory Intel Alder Lake-S debiutowały na rynku na początku listopada i porządnie namieszały. Niebiescy zaoferowali nam jako pierwsi w segmencie konsumenckich CPU architekturę big.LITTLE łączącą duże, wysokowydajne i małe, energooszczędne rdzenie, obsługę standardu PCI Express 5.0, pamięci RAM typu DDR5 oraz wiele więcej. To wszystko przełożyło się na spory skok wydajności zarówno względem poprzedniej generacji, jak i rozwiązań od AMD. Jednak odblokowane jednostki, podobnie jak płyty główne z chipsetem Z690 oraz moduły DDR5 są po prostu drogie. Sporo osób czeka więc na tańsze, zablokowane procesory oraz platformy B660 i H610, które sparuje z pamięciami DDR4. A tak się składa, że przedpremierowo pojawiły się obszerne testy modelu Intel Core i5-12400.

Zablokowane procesory Intel Core i5-12400 oraz dedykowane im płyty główne B660 powinny pojawić się w sprzedaży na początku 2022 roku.

W chińskiej części internetu, a dokładniej na platformie Bilibili, pojawił się obszerny test procesora Intel Core i5-12400, który jeszcze nie miał swojej premiery. Mowa o 6-rdzeniowej (6p, 0e) i 12-wątkowej jednostce z 18 MB pamięci cache typu L3 i masymalnymi zegarami do 4,4 GHz dla jednego rdzenia lub 4,1 GHz dla wszystkich rdzeni przy deklarowanym TDP do 65 W. Sparowany został on z płytą główną ASRock Z690 Phantom Gaming 4, pamięciami RAM Apacer NOX DDR4 4266 MHz (2x 8 GB) oraz kartą graficzną ASRock Radeon RX 6800 XT Taichi. Całość pracująca pod kontrolą systemu Windows 10 w wersji 21H2. W testach brały udział procesory Intel Core i5-12600K, i5-11400, AMD Ryzen 5 5600X oraz AMD Ryzen 5 5600G.

Jako, że czerwoni nadal gorzej radzą sobie z szybkimi modułami RAM to pamięci zostały skręcone do 3600 MHz CL 16-16-16-32 2T. Będąc jeszcze dokładniejszym to przypadku Intela mowa była o trybie Gear 1, u AMD zaś taktowania FCLK ustawiono na 1800 MHz. Jak jednak wygląda wydajność? W testach syntetycznych Intel Core i5-12400 nieznacznie wygrywa z AMD Ryzen 5 5600X (Cinebench R20 to 4776/659 vs 4530/570 punktów, Cinebench R23 to 12488/1683 vs 11633/1466 punktów, zaś 3DMark TIme Spy to 9895 vs 8581 punktów), ale w grach sytuacja jest różna. Raz na prowadzenie wychodzą Niebiescy, innym razem Czerwoni. Zależy od tytułu i silnika, ale mimo wszystko wyższy zegar bazowy i pamięć Cache L3 w Ryzenie często się przydają. Pozytywnie za to zaskakuje pobór mocy Intel Core i5-12400, który zmierzony został na 80 W pod obciążeniem. Tym samym poradzić sobie z nim powinny nawet najtańsze, najbardziej podstawowe płyty główne z chipsetem H610. Pełen test w języku chińskim znajdziecie TUTAJ.



Far Cry 6



Counter-Strike: Global Offensive



Shadow of the Tomb Raider

Źródło: bilibili