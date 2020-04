Intel Core i5-10600K, i7-10700K, i9-10900K - informacje o procesorach

Kilka dni temu oficjalnie zaprezentowano 10 generację układów Intel Core z rodziny Comet Lake-H, a więc najwydajniejsze procesory dla laptopów do gier oraz mobilnych stacji roboczych. Wciąż na swoją premierę czekają desktopowe procesory 10 generacji o kodowej nazwie Comet Lake-S. Największą różnicą w stosunku do poprzedników będzie zaoferowanie we wszystkich półkach technologii wielowątkowości (Hyper-Threading) oraz wprowadzenie do linii Core i9 układów z 10 fizycznymi rdzeniami oraz 20 wątkami. Nadchodzące jednostki powinny zostać oficjalnie zaprezentowane 30 kwietnia, natomiast do sieci przedostały się materiały prasowe producenta, które potwierdzają kilka istotnych informacji na ich temat.

Do sieci przedostały się materiały prasowe firmy Intel, które skupiają się na nadchodzących procesorach Comet Lake-S: Intel Core i5-10600K, Intel Core i7-10700K oraz Intel Core i9-10900K.

Materiały prasowe Intela, które przedostały się do sieci potwierdzają sporo informacji na temat nadchodzących procesorów Intel Core i5-10600K, Intel Core i7-10700K oraz Intel Core i9-10900K. Najwyższy w hierarchii model Core i9 będzie po raz pierwszy obsługiwał 10 rdzeni oraz 20 wątków, ma mieć odblokowany mnożnik oraz taktowanie na poziomie 5,3 GHz przy wykorzystaniu technologii Intel Thermal Velocity Boost. Bazowy zegar wynosi z kolei 3,7 GHz i dla tej wartości ustalono wyższe TDP na poziomie aż 125W.

W przypadku procesorów Intel Core i5-10600K oraz Intel Core i7-10700K materiały producenta potwierdzają, iż oba układy będą tym razem wyposażone w technologię Hyper-Threading, a więc będą obsługiwały odpowiednio 6 rdzeni/12 wątków (Core i5) oraz 8 rdzeni/16 wątków (Core i7). Oba układy będą miały odblokowany mnożnik, ale nie będą wspierały techniki Intel Thermal Velocity Boost, a więc ich maksymalne taktowanie (dla 1 rdzenia) będzie uzależnione od technologii Turbo Boost 2.0 (dla Core i5-10600K) lub Turbo Boost 3.0 (dla Core i7-10700K). Obydwa procesory będą miały ustalony współczynnik TDP również na poziomie 125W.

Specyfikacja Intel Core i5-10600K Intel Core i7-10700K Intel Core i9-10900K Rodzina Comet Lake-S Comet Lake-S Comet Lake-S Litografia 14 nm 14 nm 14 nm Ilość rdzeni/wątków 6C/12T 8C/16T 10C/20T Taktowanie bazowe 4,1 GHz 3,8 GHz 3,7 GHz Taktowanie Turbo Boost 2.0 (1 rdzeń) 4,8 GHz 5,0 GHz 5,1 GHz Taktowanie Turbo Boost 3.0 (1 rdzeń) Nie obsługuje 5,1 GHz 5,2 GHz Taktowanie Intel Thermal Boost Velocity Nie obsługuje Nie obsługuje 5,3 GHz Taktowanie Turbo dla wszystkich rdzeni 4,5 GHz 4,7 GHz 4,8 GHz Kontroler pamięci Dwukanałowy

DDR4-2933 Dwukanałowy

DDR4-2933 Dwukanałowy

DDR4-2933 iGPU Intel UHD Graphics 730 Intel UHD Graphics 730 Intel UHD Graphics 730 TDP 125W 125W 125W

Źródło: VideoCardz