Intel Core i9-10980HK - Tryb Turbo domyślnie wciągnie nawet 135W

Wczoraj zadebiutowały procesory Intel Comet Lake-H, które są częścią 10 generacji procesorów Intel Core. Przygotowane z myślą o wydajnych laptopach do gier oraz mobilnych stacjach roboczych, mają odznaczać się taktowaniem na poziomie nawet 5,3 GHz. Taka wartość przypisana została flagowej jednostce Intel Core i9-10980HK, którą wyposażono w osiem fizycznych rdzeni z obsługą do szesnastu wątków. Układ ten również jako jedyny ma odblokowany mnożnik, co w teorii pozwala na dalsze OC. Standardowe TDP wynosi 45W jednak dotyczy to wartości tylko dla taktowania bazowego (2,4 GHz). Co się dzieje z TDP, gdy krótkotrwale zostanie zwiększony tzw. Power Limit 2 (PL2) - wówczas procesor będzie pracował z aktywnym trybem Turbo, nieprzekraczającym maksymalnej wartości ustalonej dla procesora. Jak można się spodziewać, przy wartości Power Limit 2 zwiększa się również TDP i nie inaczej będzie w przypadku testowanego procesora Intel Core i9-10980HK.

Intel krótkotrwale w trybie Turbo ma TDP zwiększone do maksymalnie 135W - daje to całkiem niezłe pojęcie o poborze energii tej jednostki, gdybyśmy chcieli ją maksymalnie wykorzystać.

W sieci pojawiło się kilka ciekawostek na temat pracy procesora Intel Core i9-10980HK, który będzie montowany w najwydajniejszych notebookach. Jak wiadomo, bazowy współczynnik TDP wynosi 45W. Owa podstawowa wartość jest powiązana z Power Limitem 1 (PL1), gdzie procesor pracuje z bazowym zegarem. W tym konkretnym wypadku jest to 2,4 GHz. Procesory Intela mają jednak możliwość krótkotrwałego zwiększenia Power Limitu - wówczas mówimy o tzw. Power Limit 2 (PL2). Jakie wówczas wartości TDP ustawia procesor? Podstawowy współczynnik TDP dla PL2 wynosi 107W, jednak jego maksymalna wartość może wynieść nawet 135W - jest to o 10W więcej w porównaniu do układu Intel Core i9-9980HK.

Some details about the Core i9-10980HK:



- PL2 base: 107 W

- PL2 max: 135 W (plus 10 W compared to the Core i9-9980HK)

- Tau for PL2 is 56 seconds

- Thermal Velocity Boost +200 MHz if cpu temp 65 °C or below

- Thermal Velocity Boost +100 MHz if cpu temp 65 to 85 °C — Andreas Schilling (@aschilling) April 2, 2020

Specyfikacja Intel Core i5-10300H Intel Core i5-10400H Intel Core i7-10750H Intel Core i7-10850H Intel Core i7-10875H Intel Core i9-10980HK Rodzina CPU Comet Lake-H Comet Lake-H Comet Lake-H Comet Lake-H Comet Lake-H Comet Lake-H Litografia 14 nm 14 nm 14 nm 14 nm 14 nm 14 nm Ilość rdzeni/wątków 4C/8T 4C/8T 6C/12T 6C/12T 8C/16T 8C/16T Taktowanie bazowe 2,5 GHz 2,6 GHz 2,6 GHz 2,7 GHz 2,3 GHz 2,4 GHz Thermal Velocity Boost - - 5,0 GHz 5,1 GHz 5,1 GHz 5,3 GHz Cache L3 8 MB 8 MB 12 MB 12 MB 16 MB 16 MB Kontroler pamięci DDR4-2933 DDR4-2933 DDR4-2933 DDR4-2933 DDR4-2933 DDR4-2933 iGPU UHD Graphics 630 UHD Graphics 630 UHD Graphics 630 UHD Graphics 630 UHD Graphics 630 UHD Graphics 630 TDP 45W 45W 45W 45W 45W 45W

Czas przekroczenia Power Limit 1 do Power Limit 2 (czyli czas w jakim procesor pracuje w trybie Turbo) określany jest mianem Tau i w tym wypadku wynosi on 56 sekund, co oznacza, że przez blisko minutę TDP procesora Intel Core i9-10980HK będzie ustalone w przedziale od 107W do 135W. Układ jednak posiada odblokowany mnożnik, więc gdybyśmy chcieli uzyskać np. 5 GHz na wszystkich rdzeniach, wówczas współczynnik TDP musiałby zostać podniesiony do jeszcze większej wartości. Daje to pewny ogląd na to z jakim poborem energii mamy tutaj do czynienia. Wiemy też dokładnie na jakiej zasadzie działa Intel Thermal Velocity Boost w tym procesorze. Gdy układ osiągnie temperaturę w przedziale od 65 do 85 stopni, wówczas automatycznie zostanie zwiększone taktowanie o 100 MHz (do 5,2 GHz przy maksymalnie dwóch rdzeniach). Poniżej 65 stopni TVB zwiększy zegar o 200 MHz - do 5,3 GHz.

Co ciekawe, w podobnym czasie pojawiły się pierwsze pomiary notebooka marki Clevo, w którym zamontowano 16-rdzeniowy i 32-wątkowy układ AMD Ryzen 9 3950X. Przy obciążeniu programem AIDA64 (AIDA64 Stress FPU) oraz dodatkowo Furmarkiem, pobór mocy procesora nie przekraczał 75W - wówczas taktowanie oscylowało w przedziale 3,2-3,4 GHz dla wszystkich rdzeni. Patrząc na omawiane wyniki nie powinno być również zaskoczeniem, że mobilne APU Renoir są w stanie osiągnąć zbliżoną albo nawet wyższą wydajność przy znacznie niższym poborze energii.

Źródło: WCCFTech