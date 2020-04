Intel Comet Lake-H - oficjalna prezentacja procesorów dla laptopów

Dzisiaj nie tylko zaprezentowano odświeżone karty graficzne NVIDIA GeForce RTX 2000 SUPER w laptopach, ale także procesory Intel Comet Lake-H, będące częścią 10 generacji układów Core. Już od dawna pojawiały się informacje na temat nowych procesorów Intela, które zastąpią wydane rok temu układy Coffee Lake-H Refresh. Jeśli jednak ktoś oczekuje znaczącej zmiany w wydajności może się poczuć lekko rozczarowany. Procesory Intel Comet Lake-H to kolejna inkarnacja nieśmiertelnego już chyba Skylake'a, który wykorzystuje także nieśmiertelny, 14 nm proces technologiczny. Najważniejszą zmianą jest bodaj przygotowanie 8-rdzeniowego i 16-wątkowego układu w serii Intel Core i7. Niestety wbrew wcześniejszym domysłom, nie ma takiego układu jak Core i5-10500H z 6 rdzeniami oraz 12 wątkami.

Intel oficjalnie zaprezentował 10 generację procesorów o kodowej nazwie Comet Lake-H, które przygotowane zostały z myślą o wydajnych laptopach do gier oraz mobilnych stacjach roboczych.

Najciekawszym procesorem okazuje się bodaj Intel Core i7-10875H (prawdopodobnie to jest przemianowany Core i9-10880H, który wielokrotnie w testach się pojawiał), który wyposażono w osiem fizycznych rdzeni oraz szesnaście wątków. Nie wiemy jednak wciąż, jaki będzie koszt laptopów z tym procesorem, niemniej umieszczenie takiego układu w serii Intel Core i7, świadczy o tym, że będzie to bezpośrednia konkurencja dla APU AMD Ryzen 7 4800H/Ryzen 7 4800HS. Wszystkie zaprezentowane procesory będą obsługiwały wielowątkowość, a dodatkowo układy Intel Core i7-10750H, Core i7-10875H oraz flagowy Core i9-10980HK będą wspierały funkcję Intel Thermal Velocity Boost, który jest w stanie podwyższyć zegar dla pojedynczego rdzenia, jeśli temperatury oraz budżet energetyczny na to pozwoli.

Specyfikacja Intel Core i5-10300H Intel Core i5-10400H Intel Core i7-10750H Intel Core i7-10850H Intel Core i7-10875H Intel Core i9-10980HK Rodzina CPU Comet Lake-H Comet Lake-H Comet Lake-H Comet Lake-H Comet Lake-H Comet Lake-H Litografia 14 nm 14 nm 14 nm 14 nm 14 nm 14 nm Ilość rdzeni/wątków 4C/8T 4C/8T 6C/12T 6C/12T 8C/16T 8C/16T Taktowanie bazowe 2,5 GHz 2,6 GHz 2,6 GHz 2,7 GHz 2,3 GHz 2,4 GHz Thermal Velocity Boost - - 5,0 GHz 5,1 GHz 5,1 GHz 5,3 GHz Cache L3 8 MB 8 MB 12 MB 12 MB 16 MB 16 MB Kontroler pamięci DDR4-2933 DDR4-2933 DDR4-2933 DDR4-2933 DDR4-2933 DDR4-2933 iGPU UHD Graphics 630 UHD Graphics 630 UHD Graphics 630 UHD Graphics 630 UHD Graphics 630 UHD Graphics 630 TDP 45W 45W 45W 45W 45W 45W

Intel w swojej prezentacji porównał procesory Intel Core i7-10750H (6 rdzeni/12 wątków) oraz Intel Core i9-10980HK (8 rdzeni/16 wątków) do swoich odpowiedników sprzed trzech lat - Core i7-7700HQ (4 rdzenie/8 wątków) oraz Core i7-7820HK (również 4 rdzenie/8 wątków). Dzięki takim porównaniom można zobaczyć wzrost wydajności nawet o kilkadziesiąt procent, aczkolwiek w porównaniu do poprzedniej generacji nie spodziewałbym się istotnych różnic. Nie bez znaczenia jest również fakt, że podczas prezentacji online Intel starał się unikać jak ognia pytań dotyczących porównania procesorów Comet Lake-H do najnowszych APU AMD Renoir. W najbliższych miesiącach do sprzedaży wejdzie ponad 100 różnych konfiguracji, w większości opierających się na duecie Intel oraz NVIDIA.

Wśród nowości znajduje się także nieco szybszy kontroler pamięci - choć przez długi czas obstawialiśmy, że będzie to 2-kanałowy kontroler DDR4-3200, ostatecznie okazało się, że Intel zdecydował się na umieszczenie 2-kanałowego kontrolera DDR4-2933. Dokładnie taki sam pojawi się również w desktopowych procesorach Intel Comet Lake-S. Topowy procesor Intel Core i9-10980HK (który jako jedyny ma odblokowany mnożnik), posiada teraz także funkcję Intel Speed Optimizer, który ma maksymalnie ułatwić proces overclockingu CPU. Jeśli chodzi o zintegrowany układ graficzny, to nadal będzie oferowany układ Intel UHD Graphics 630. TDP procesorów pozostaje bez zmian i wynosi 45W. Co ciekawe, w oficjalnej specyfikacji podanej przez Intela próżno teraz szukać informacji o maksymalnym taktowaniu Turbo przy obciążeniu wszystkich rdzeni. Producent chwali się zegarami wyłącznie przy obciążeniu jednego wątku oraz przy bazowej częstotliwości.

Źródło: PurePC.pl