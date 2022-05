Intel Alder Lake-HX - prezentacja najmocniejszych, 16-rdzeniowych procesorów - topowa wydajność, obsługa DDR5 oraz PCIe 5.0

Na początku roku Intel zaprezentował mobilne procesory 12. generacji z rodziny Alder Lake. W sumie otrzymaliśmy trzy różne podkategorie, różniące się liczbą rdzeni oraz ogólnymi limitami energetycznymi. Najmocniejsze to układy Alder Lake-H z bazowym TDP 45 W możliwym do zwiększenia do maksymalnie 115 W. Mamy także układy Alder Lake-P będące formalnie następcami Tiger Lake-U, oferującymi również do 6 rdzeni Performance oraz 8 rdzeni Efficient. Najbardziej energooszczędne jednostki to Alder Lake-U, oferujące TDP w granicach od 9 do 15 W. Dzisiaj, podczas konferencji visiON 2022, firma Intel prezentuje topowe układy Alder Lake-HX dla najmocniejszych notebooków do gier oraz mobilnych stacji roboczych. To de facto układy Alder Lake-S, przeniesione do obudowy BGA i zoptymalizowane do pracy w komputerach przenośnych.

O procesorach Intel Alder Lake-HX mówiło się już od dłuższego czasu. Producent w końcu potwierdził ich specyfikację oraz budowę w ramach konferencji visiON 2022. Same procesory Alder Lake-HX wyglądają bliźniaczo podobnie jak desktopowe Alder Lake-S. Rozmiar obudowy BGA wynosi w tym wypadku 45 x 37,5 x 2 mm, podczas gdy desktopowa płyta ma wymiary 45 x 37,5 x 4,4 mm - główna różnica to brak charakterystycznej czapki na wierzchu procesora. Zamiast tego rdzeń styka bezpośrednio z układem chłodzenia danego notebooka. Pod względem specyfikacji zmieni się kilka rzeczy. Procesory obsługują maksymalnie 128 GB DDR4 3200 MHz lub 128 GB DDR5 4800 MHz (do czterech slotów SO-DIMM), a także jako pierwsze w laptopach są zgodne z PCIe 5.0. Procesory Alder Lake-HX oferują do 48 linii PCIe, co jest znaczącą różnicą względem dotychczasowych Alder Lake-H, gdzie mieliśmy 20 linii PCIe 4.0. W przypadku Alder Lake-HX mamy odpowiednio 16 linii PCIe 5.0, 20 linii PCIe 4.0 oraz 12 linii PCIe 3.0. Notebook z procesorem Alder Lake-HX może obsłużyć jednocześnie dedykowany układ graficzny połączony 16 liniami PCIe 5.0 oraz cztery nośniki SSD PCIe 4.0 x4 NVMe o łącznej pojemności 16 TB.

Core i9-12950HX Core i9-12900HX Core i7-12850HX Core i7-12800HX Core i7-12650HX Core i5-12600HX Core i5-12450HX Architektura Alder Lake-HX Alder Lake-HX Alder Lake-HX Alder Lake-HX Alder Lake-HX Alder Lake-HX Alder Lake-HX Litografia Intel 7 Intel 7 Intel 7 Intel 7 Intel 7 Intel 7 Intel 7 Rdzenie/wątki 16C/24T

8 x P-Core

8 x E-Core 16C/24T

8x P-Core

8x E-Core 16C/24T

8x P-Core

8x E-Core 16C/24T

8x P-Core

8x E-Core 14C/20T

6x P-Core

8x E-Core 12C/16T

4x P-Core

8x E-Core 8C/12T

4x P-Core

4x E-Core Zegar bazowy (P-Cores) 2,3 GHz 2,3 GHz 2,1 GHz 2,0 GHz 2,0 GHz 2,5 GHz 2,4 GHz Zegar Turbo Max (P-Cores) 5,0 GHz 5,0 GHz 4,8 GHz 4,8 GHz 4,7 GHz 4,6 GHz 4,4 GHz Zegar bazowy (E-Cores) 1,7 GHz 1,7 GHz 1,5 GHz 1,5 GHz 1,5 GHz 1,8 GHz 1,8 GHz Zegar Turbo Max (E-Cores) 3,6 GHz 3,6 GHz 3,4 GHz 3,4 GHz 3,3 GHz 3,3 GHz 3,1 GHz Cache L3 30 MB 30 MB 25 MB 25 MB 24 MB 18 MB 12 MB Intel vPro Tak Nie Tak Nie Nie Tak Nie OC RAM Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak OC CPU Częściowe Pełne Częściowe Pełne Częściowe Częściowe Częściowe Kontroler RAM DDR4-3200

DDR5-4800

ECC DDR4-3200

DDR5-4800 DDR4-3200

DDR5-4800

ECC DDR4-3200

DDR5-4800 DDR4-3200

DDR5-4800 DDR4-3200

DDR5-4800

ECC DDR4-3200

DDR5-4800 Układ iGPU UHD 770

32 EU UHD 770

32 EU UHD 770

32 EU UHD 770

32 EU UHD 770

32 EU UHD 770

32 EU UHD

16 EU PCIe 5.0 Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak PL1 (PBP) 55 W 55 W 55 W 55 W 55 W 55 W 55 W PL2 (MTP) 157 W 157 W 157 W 157 W 157 W 157 W 157 W



Po lewej procesor Intel Core i9-12900KS (Alder Lake-S), po prawej Intel Core i9-12900HX (Alder Lake-HX dla notebooków).

Jako że mamy do czynienia z de facto desktopowymi procesorami w obudowie BGA, zmieniła się nieco specyfikacja samych rdzeni Performance oraz Efficient. Większość debiutujących dzisiaj układów posiada 16 rdzeni oraz 24 wątki - co ciekawe dotyczy to zarówno układów Core i9 jak również procesorów Core i7. Aż cztery jednostki oferują po 8 rdzeni Performance (Golden Cove) oraz Efficient (Gracemont). Niektóre z układów wspierają funkcjonalności Intel vPro. W przeciwieństwie do dotychczasowych procesorów Alder Lake w laptopach, jednostki Alder Lake-HX oferują również overclocking pamięci DDR5 z pomocą XMP 3.0. Nie brakuje ponadto funkcji Intel Dynamic Memory Boost. Jest to opcja przeznaczona dla mniej zaawansowanych osób, polegająca na inteligentnym przełączaniu parametrów pamięci RAM pomiędzy oficjalną specyfikacją JEDEC a profilami XMP 3.0. Funkcja ta będzie działać zarówno z modułami DDR4 jak DDR5, jednak wymagane będą tutaj certyfikowane moduły. Wszystkie procesory Intel Alder Lake-HX będą miały możliwość dodatkowego OC, jednak tylko w przypadku układów Core i9-12900HX oraz Core i7-12800HX dotyczy to zarówno rdzeni Performance jak i Efficient.

W określonych sytuacjach, topowy procesor Intel Core i9-12900HX zaoferuje do 17% wyższą wydajność jednowątkową w porównaniu do Core i9-12900HK (Alder Lake-H) oraz nawet do 64% wyższą wydajność wielowątkową. Tak duża różnica nie wynika wyłącznie z większej liczby rdzeni i wątków, ale także zauważalnego podniesienia limitów energetycznych. Bazowy współczynnik PL1 (Processor Base Power - PBP) wynosi tutaj 55 W, jednak PL2 (Maximum Turbo Power - MTB) to już 157 W. Mamy jednak potwierdzenie z własnych źródeł, że niektóre nadchodzące laptopy jeszcze bardziej podniosą te limity - nawet do 175 W dla PL2. Jeśli jednak ktoś poszukuje bezkompromisowej wydajności procesora, bez względu na pobór mocy, to nowe układy Intel Alder Lake-HX zaoferują zdecydowanie najlepsze wyniki.

MSI Titan GT77 będzie jednym z topowych komputerów przenośnych, wykorzystujących procesory Intel Alder Lake-HX. Choć sprzęt został odchudzony względem poprzedników, nadal będziemy mieli do czynienia z bardzo rozbudowaną maszyną. Zaoferuje wsparcie dla 16-rdzeniowych układów, w tym Core i9-12900HX, układu graficznego NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti Laptop GPU 175 W, do 128 GB RAM DDR5 4800 MHz oraz umożliwi montaż czterech nośników SSD - trzy sloty wspierają wyłącznie PCIe 4.0 x4 NVMe, jednak czwarty obsłuży zarówno SSD PCIe 4.0 jak również nadchodzące SSD PCIe 5.0 x4 NVMe. MSI Titan GT77 otrzymał także rozbudowane chłodzenie, m.in. z czterema wentylatorami. Wśród innych nowości, na rynku pojawią się m.in. ASUS ROG Strix SCAR 17 SE, ASUS ExpertBook B6, Dell Precision 7670, Dell Precision 7770, Lenovo Legion 7i-16, HP OMEN 17 oraz GIGBAYTE AORUS 15X oraz 17X.

Źródło: Intel, PurePC.pl