Test procesora Intel Core i9-12900KS - Wydajność za wszelką cenę. Flagowy Alder Lake jest szybki, drogi, gorący i prądożerny

Intel Core i9-12900KS to procesor stworzony dla największych maniaków wydajności, gotowych zapłacić srogie pieniądze i spełnić niemalże każdy warunek, aby zostać właścicielem najszybszego modelu. Koszty uzyskania tytułu "króla" okazują się jednak horrendalnie wysokie. Dlatego jeśli rzeczywiście rozważacie zakup recenzowanego potworka, upewnijcie się ponad wszelką wątpliwość, że dysponujecie przynajmniej jedną wolną nerką, potężnym systemem chłodzenia i zasilaczem. Właśnie taką jednostką jest Intel Core i9-12900KS, będący w zasadzie wyżyłowanym do granic możliwości Intel Core i9-12900K. Tylko czy różnica względem słabszego modelu faktycznie będzie warta dopłaty?

Autor: Sebastian Oktaba

Intel Alder Lake to pierwsza hybrydowa architektura procesorów dostępna na komputerach desktopowych, wykonana w standardzie big.LITTLE powszechnie stosowanym w branży urządzeń mobilnych, gdzie dominują energooszczędne układy wykorzystujące architekturę ARM. Skutkiem tego wprowadzone zostały dwa rodzaje rdzeni x86 - Performance Core i Efficiency Core. Pierwsze zapewniając nawet 28% wzrost wydajności pojedynczego wątku względem Comet Lake, natomiast drugie powinny oferować zbliżone osiągi, jednak przy znacznie niższym poborze energii. Procesory Intel Core 12. generacji wykonano w litografii Intel 7, dawniej znanej jako 10 nm Enhanced SuperFin, będącej usprawnionym procesem 10 nm, definitywnie zamykając epokę 14 nm. Nowa architektura przyniosła fundamentalne zmiany w algorytmach dekodowania instrukcji, przebudowę podsystemu pamięci, wprowadzenie szybszych interfejsów, usprawnienie systemów odpowiedzialnych za zarządzanie zasilaniem oraz komunikację wewnętrzną. Dotyczy to również koordynowania rdzeniami Performance i Efficiency Core, powierzonego zintegrowanej technologii ThreadDirector, bazującej na szeregu danych telemetrycznych. Pojawiły się również nowe płyty główne i pamięci RAM DDR5. Podsumowując - Intel dokonał największego skoku jakościowego od momentu zaprezentowania architektury Skylake.

Intel Core i9-12900KS podobnie jak dotychczasowy flagowiec dysponuje 8 rdzeniami Performance (Golden Cove) oraz 8 rdzeniami Efficiency (Gracemont). Dlatego trudno go nazwać pełnoprawnym 16 rdzeniowym procesorem, przynajmniej w porównaniu do behemota AMD Ryzen 9 5950X. Dodatkowo należy pamiętać, że obsługa technologii Hyper-Threading została zarezerwowana wyłącznie dla wydajniejszych jednostek obliczeniowych (P-Cores). Skutkiem powyższego, Intel Core i9-12900KS potrafi wykonać maksymalnie 24 wątki (8/16+8), teoretycznie dorównując AMD Ryzen 9 5900X, jednak wyraźnie ustępując najmocniejszemu Zen 3. Intel Core i9-12900KS posiada zintegrowany dwukanałowy kontroler pamięci RAM DDR4/DDR5, podobnie jak wszystkie procesory bazujące na architekturze Alder Lake, co wprowadza dodatkową zmienną przy kształtowaniu wyników. Poza tym, zachowane zostały dzielniki taktowania kontrolera RAM, które wzorem Rocket Lake wynoszą 1:1 (Gear1) oraz 1:2 (Gear2), a dodatkowo dorzucono jeszcze 1:4 (Gear 4). Jako ciekawostkę zrobiłem wyniki z modułami DDR5 (1:2), aczkolwiek podstawą w ocenie wydajności pozostaje na razie kondycja z pamięciami DDR4 (1:1) - tańszymi i przeważnie równie wydajnymi, a nader wszystko znacznie popularniejszymi.

Core i9-10900K Core i9-11900K Core i9-12900K Core i9-12900KS Architektura Comet Lake Rocket Lake Alder Lake Alder Lake Litografia 14 nm 14 nm 10 nm 10 nm Taktowanie 3700-5300 MHz 3500-5300 MHz 3200-5200 MHz 3400-5500 MHz Konfiguracja 10R/20W 8R/16W 8+8R/24W 8+8R/24W Pamięć L3 20 MB 16 MB 30 MB 30 MB Mnożnik Odblokowany Odblokowany Odblokowany Odblokowany Kontroler DDR4 DDR4-2933 DDR4-3200 DDR4-3200 DDR4-3200 Kontroler DDR5 - - DDR5-4800 DDR5-4800 Tryb kontrolera Dual Channel Dual Channel Dual Channel Dual Channel Współczynnik TDP 125 W 125 W 125 W 150 W Zintegrowane GPU Intel UHD 630 Intel UHD 750 Intel UHD 770 Intel UHD 770 Cena startowa 499 USD 539 USD 589 USD 749 USD Platforma LGA 1200 LGA 1200 LGA 1700 LGA 1700 Data premiery Maj 2020 Marzec 2021 Listopad 2021 Marzec 2022

Twarda specyfikacja techniczna jest identyczna, a jedyną namacalną różnicą między Intel Core i9-12900KS i Core i9-12900K są taktowania dla rdzeni Performance i Efficency. Pierwsze pracują w zakresie 3400-5500 MHz, natomiast drugie 2500-4000 MHz, zależnie od obciążenia oraz ustawionych limitów energetycznych na płytach głównych. Tutaj warto podkreślić, że Intel Core i9-12900KS wymaga zdjęcia wszystkich "kagańców" w UEFI płyty głównej oraz naprawdę mocnego chłodzenia, aby rozwinąć skrzydła, inaczej różnice względem Intel Core i9-12900K będą marginalne. Wynika to bowiem z ograniczenia, że taktowanie 5500 MHz na 1-2 rdzeniach możliwe jest do osiągnięcia jedynie przy temperaturach wynoszących ~50 stopni Celsjusza. Z doświadczenia mogę powiedzieć, że niewiele 360 mm systemów AiO będzie zdolnych do utrzymania takich parametrów, zwłaszcza w dłuższej perspektywie czasu. Dlatego Intel Core i9-12900KS to propozycja przede wszystkim dla posiadaczy Custom LC, gotowych dla uzyskania lepszego efektu ingerować także w fizyczną budowę procesora.