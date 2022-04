Test laptopa ASUS ROG Flow Z13 - Hybryda 2w1 do gier z procesorem Intel Core i9-12900H oraz kartą NVIDIA GeForce RTX 3080

Nieco ponad rok temu testowaliśmy laptopa ASUS ROG Flow X13, będącego pierwszym przedstawicielem zupełnie nowej serii smukłych ultrabooków do gier. Pierwsza generacja wykorzystywała procesory AMD Ryzen serii 5000 oraz układy graficzne do NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti włącznie. Wraz z laptopem, producent wprowadził do oferty kompatybilną stację eGPU o nazwie ROG XG Mobile. Urządzenie to oferujące np. kartę NVIDIA GeForce RTX 3080 Laptop GPU, bardzo mocno wpływało na finalną wydajność całej konstrukcji. Dodatkowym atutem (ale i wadą, zależy jak na to spojrzeć) było wykorzystanie tylko jednego, krótkiego kabla łączącego ROG Flow X13 z ROG XG Mobile. W tym roku firma wprowadziła do oferty drugiego przedstawiciela serii ROG Flow - mowa o ROG Flow Z13. Choć urządzenie w teorii należy do tej samej rodziny, w rzeczywistości mamy do czynienia z mocno odmiennym komputerem przenośnym.

Autor: Damian Marusiak

ROG Flow Z13 powinno określać się bardziej w kategorii tabletu z Windowsem do gier. Jest to bowiem urządzenie hybrydowe, w którym wszystkie podzespoły umieszczone są w jednej obudowie z ekranem. W zestawie znajdziemy natomiast akcesorium w postaci klawiatury, którą łatwo możemy sparować z tabletem. W kategorii komputerów-tabletów, ROG Flow Z13 ma szansę być numerem jeden pod względem wydajności. Jego głównym elementem jest 14-rdzeniowy i 20-wątkowy procesor Intel Core i9-12900H z rodziny Alder Lake-H, choć nie brakuje także układu graficznego NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti Laptop GPU. Sprzęt posiada także specjalne złącze PCI-Express, umożliwiające podłączenie stacji eGPU ROG XG Mobile. Taki zestaw otrzymaliśmy niedawno do testów i przyznam, że okres ten był nieustannym pasmem niespodzianek. Gdy po raz pierwszy zobaczyłem ten sprzęt i ujrzałem informację o wykorzystaniu procesora Intel Core i9-12900H, nie wierzyłem że takie przedziwne połączenie sprawdzi się w realnych zastosowaniach. Tym bardziej, że w moich dwóch ostatnich testach, działanie procesorów 12. generacji określiłbym jako rozczarowanie. Tym czasem ASUS ROG Flow Z13 pomimo swoich "tabletowych" rozmiarów, oferuje nieprzyzwoicie wręcz wysoką wydajność procesora, co czyni go prawdziwie unikalnym komputerem przenośnym na rynku.

ROG Flow Z13 to hybrydowy komputer typu 2w1, w którym wszystkie podzespoły umieszczone są w jednej obudowie z ekranem. Za wydajność odpowiada tutaj procesor Intel Core i9-12900H oraz układ graficzny NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti Laptop GPU. Sprzęt jest także kompatybilny ze stacją eGPU ROG XG Mobile, w którym to znajdziemy kartę GeForce RTX 3080.

ROG Flow Z13 de facto posiada na pokładzie układ NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti jednak w naszym teście skupimy się na karcie graficznej, umieszczonej w stacji eGPU ROG XG Mobile - NVIDIA GeForce RTX 3080 Laptop GPU. Dopisek "Laptop GPU" nie jest przypadkowy - od teraz jest to część oficjalnego nazewnictwa kart w laptopach, dzięki którym mają być wyraźniej rozróżnione względem swoich desktopowych "odpowiedników". W przypadku architektury Ampere wracamy poniekąd do czasów, gdy układy mobilne oraz desktopowe były czymś zupełnie różnym. Duży rdzeń GA102 o bardzo wysokim TGP okazało się karkołomnym zadaniem dla notebooków, toteż w przenośnych komputerach zobaczymy karty oparte co najwyżej na rdzeniu GA104. NVIDIA GeForce RTX 3080 Laptop GPU to de facto druga, najwydajniejsza obecnie karta graficzna w notebookach. Została jednak znacząco zmodyfikowana względem desktopowej wersji. Mamy do dyspozycji pełny rdzeń Ampere GA104 z 6144 rdzeniami CUDA oraz maksymalnie 16 GB pamięci VRAM GDDR6 na 256-bitowej magistrali pamięci. Dla porównania GeForce RTX 3080 10 GB w desktopach korzysta z rdzenia GA102 z 8704 rdzeniami CUDA. Kolejnym problemem może być to, że od teraz NVIDIA nie będzie już wyróżniać modeli Max-Q oraz Max-P (to zazwyczaj było wewnętrzne określenie normalnych kart w laptopach o pełnym TGP). Otrzymujemy zamiast tego układy z określonym, pewnym TGP, którego producenci laptopów muszą przestrzegać. W zależności od karty, TGP będzie wynosić od 60 W do 150 W i więcej. W przypadku stacji eGPU ROG XG Mobile, układ NVIDIA GeForce RTX 3080 Laptop GPU charakteryzuje się TGP na poziomie maksymalnie 150 W.

RTX 3070 Laptop RTX 3070 Ti Laptop RTX 3080 Laptop RTX 3080 Ti Laptop Architektura Ampere Ampere Ampere Ampere Litografia Samsung 8 nm Samsung 8 nm Samsung 8 nm Samsung 8 nm Rdzeń graficzny GA104 GA104 GA104 GA103 Powierzchnia 392 mm² 392 mm² 392 mm² 496 mm² Liczba tranzystorów 17 mld 17 mld 17 mld ? Rdzenie CUDA FP32 5120 5888 6144 7424 Jednostki TMU 160 184 192 232 Jednostki ROP 96 96 96 96 Rdzenie Tensor 160 184 192 232 Rdzenie RT 40 46 48 58 Taktowanie rdzenia Do 1620 MHz Do 1485 MHz Do 1710 MHz Do 1590 MHz Pamięć 8 GB GDDR6 8 GB GDDR6 8/16 GB GDDR6 16 GB GDDR6 Zegar pamięci Do 14 000 MHz Do 14 000 MHz Do 14 000 MHz Do 16 000 MHz Magistrala pamięci 256-bit 256-bit 256-bit 256-bit Przepustowość Do 448 GB/s Do 448 GB/s Do 448 GB/s Do 512 GB/s Obsługa PCIe 4.0 Tak Tak Tak Tak Obsługa HDMI 2.1 Tak Tak Tak Tak TGP Do 140 W Do 150 W Do 165 W Do 175 W Premiera Styczeń 2021 Styczeń 2022 Styczeń 2021 Styczeń 2022

Urządzenie hybrydowe ROG Flow Z13 wykorzystuje zupełnie nowe procesory Intel Alder Lake-H, które są pierwszą generacją, w której znajdziemy hybrydową architekturę x86. Procesory 12. generacji używają dwóch typów rdzeni - Performance (architektura Golden Cove), gdzie znacząco przebudowano rdzeń, wprowadzając największe zmiany od czasu prezentacji po raz pierwszy rdzenia x86 Skylake (6. generacja Intel Core). Rdzenie Performance są dodatkowo wspomagane przez bardziej energooszczędne rdzenie Efficient - oferują one IPC na poziomie rdzenia x86 z 10. generacji Comet Lake, jednocześnie pobierając zauważalnie mniej energii w porównaniu do dużych rdzeni Performance. W testowanym modelu znajdziemy 14-rdzeniowy i 20-wątkowy procesor Intel Core i9-12900H ze zintegrowanym układem graficznym Intel Iris Xe Graphics. Współczynnik Processor Base Power w modelu ROG Flow Z13 wynosi 60 W, z kolei Max Turbo Power to już 115 W.