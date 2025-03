Immortals of Aveum oficjalnie pierwszą grą z AMD FSR 3 na konsolach Xbox Series oraz PlayStation 5

Immortals of Aveum to jedna z gier z 2023 roku, które ostatecznie okazały się sporym rozczarowaniem. Gameplay nie był specjalnie oryginalny, cena była bardzo wysoka a technicznie produkcja nie domagała zarówno na PC jak i (zwłaszcza) konsolach obecnej generacji. Finalnie Immortals of Aveum stało się niemal poligonem doświadczalnym dla techniki AMD FSR 3 - produkcja studia Ascendant Studios była jedną z pierwszych z obsługą FSR 3 z tamtejszą wersją Frame Generation. A przynajmniej na PC, bowiem na konsolach FSR 3 przez długi czas był niedostępny. Aż do teraz.

Nowa aktualizacja dla gry Immortals of Aveum wprowadza w końcu obsługę AMD FSR 3 na konsolach Xbox Series oraz PlayStation 5. Tym samym jest to pierwsza gra na konsolach obecnej generacji, w której możemy skorzystać z FSR 3 w połączeniu z Frame Generation (tutaj nazwanym AMD Fluid Motion Frames). Pozwoli to na osiągnięcie większej płynności rozgrywki, która to od momentu premiery była często rozczarowująca na każdej z konsol. Nowa aktualizacja wprowadza również poprawki do działania Variable Refresh Rate (VRR), które ma zminimalizować negatywny efekt mikroprzycięć, spowodowany niestabilnym frametime'em (frame pacing).

Także posiadacze komputerów skorzystają z nowej aktualizacji. Immortals of Aveum od teraz korzysta z najnowszej wersji techniki AMD FSR 3, co ma poprawić jakość samego skalowania, chociażby pod kątem lepszej ostrości i redukcji ghostingu. Patch wprowadza również obsługę HDR na PC, co dotychczas było oferowane wyłącznie na konsolach. Przypominam, że Immortals of Aveum jest już dostępne za pośrednictwem subskrypcji EA Play (a więc i Game Pass Ultimate, którego EA Play jest integralną częścią).

Źródło: Ascendant Studios