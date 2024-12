Immortals of Aveum rozczarowuje jakością optymalizacji. Gracze krytykują stan techniczny tytułu

Immortals of Aveum można określić mianem pierwszej wysokobudżetowej gry, która wykorzystuje wszystkie możliwości oferowane przez silnik Unreal Engine 5. Przed premierą twórcy niejednokrotnie podkreślali zaawansowanie systemów Lumen oraz Nanite, co miało przełożyć się na bardzo wysoką jakość oprawy graficznej. Mimo że niektóre lokacje rzeczywiście mogą się podobać, to stan techniczny tytułu skutecznie przeszkadza w podziwianiu widoków.

Immortals of Aveum nie może pochwalić się dobrą optymalizacją. Gracze krytykują płynność rozgrywki oraz implementację technik skalowania obrazu.

Immortals of Aveum to kolejna pozycja, którą można zaliczyć do niechlubnego grona źle zoptymalizowanych tytułów. Motywem przewodnim niemal wszystkich negatywnych opinii wystawionych przez użytkowników platformy Steam jest niezadowalająca płynność rozgrywki. Sytuacja nie dotyczy wyłącznie posiadaczy wiekowych zestawów komputerowych, ponieważ na wydajność narzekają także właściciele najwydajniejszych kart graficznych, takich jak NVIDIA GeForce RTX 4080 czy GeForce RTX 4090. Mogłoby się wydawać, że tymczasowym rozwiązaniem jest włączenie AMD FSR lub NVIDIA DLSS, jednak skorzystanie z techniki skalowania obrazu przysparza dodatkowych problemów.

Jak podaje serwis Wccftech, uruchomienie DLSS 3 na premierowej wersji gry skutkowało bardzo wyraźnym ghostingiem, nawet w przypadku mało dynamicznych ruchów kamery. Sytuacja pogorszyła się po udostępnieniu przez twórców nowej aktualizacji. Na opublikowanym nagraniu można dostrzec zjawisko gubienia klatek, które następnie pojawiają się na ułamek sekundy w losowej kolejności. Test przeprowadzony z użyciem programu CapFrameX potwierdził wcześniejsze doniesienia graczy. Mimo wykorzystania procesora AMD Ryzen 7 7800X3D, karty graficznej NVIDIA GeForce RTX 4090 i 32 GB RAM DDR5 nie udało się uniknąć spadków płynności poniżej 30 klatek na sekundę z włączonym DLSS 2 w trybie Performance.

Źródło: Wccftech