GreedFall 2: The Dying World - kiepskie przyjęcie we wczesnym dostępie. Krytyka walki, optymalizacji i ogólnego konceptu

Na przestrzeni lat Early Access przynosiło różny skutek. Nieraz trafiał się taki Hades czy Baldur's Gate 3, ale mimo wszystko to przypadki, które wyjątkowo mocno wyróżniają się na plus. Nie zawsze jednak idzie tak dobrze, do tego nie każdy gracz ma ochotę sprawdzać tytuł, który siłą rzeczy nie jest ukończony. Powróciwszy do swojego największego hitu, zespół Spiders zdecydował się na tego typu manewr, a od paru dni można było to wstępnie zweryfikować.

Od 24 września GreedFall 2: The Dying World znajduje się we wczesnym dostępie i jak na razie można go nazwać porażką zarówno pod kątem wstępnych ocen, jak i zainteresowania graczy.

Pierwsza odsłona GreedFall może nie zawojowała rynku, ale od samego początku znalazła wygodne miejsce wśród solidnych gier AA. Jeśli chodzi o kontynuację, dawała pewne nadzieje w przedpremierowych materiałach. Ale teraz nadszedł okres brutalnego rozliczenia i cóż, na pewno nie jest dobrze. Jasne, nie każda pozycja z Early Access miała udany start, ale w tym przypadku sprawa jest dosyć poważna. Średnia ocen na Steamie na obecną chwilę ledwie przekracza 50%, ponadto wyniki na SteamDB są niesamowicie słabe. Jakbyśmy tego nie uzasadnili, zaledwie 375 zmagających się graczy jednocześnie to absolutne rozczarowanie.

Lista uwag pod adresem GreedFall 2: The Dying World jest całkiem spora. Gra ma być totalnie zabugowana - od licznych crashy po problemy typu znikająca broń w trakcie walki tudzież kłopoty z kontrolerem - a zmiana na o wiele bardziej statyczny system walki nie pomaga (padło np. określenie go jako topornej wersji z Dragon Age: Origins). Padło również parę uwag co do przewidywalnej fabuły, choć pod względem samego klimatu czy postaci zarzutów jest znacznie mniej. Wydaje się, że Spiders może jeszcze odratować ten falstart, jednak niewątpliwie będzie on deweloperom dość mocno ciążyć, a rehabilitacja nie wydaje się łatwa.

Źródło: Steam, SteamDB