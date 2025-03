GreedFall 2: The Dying World - pierwsze wrażenia z rozgrywki w nowe RPG od Spiders. Prezentacja zmian w mechanice

Francuscy deweloperzy zdążyli przez lata wyspecjalizować się w tworzeniu gier akcji AA z oryginalnymi światami i całkiem interesującą, choć niepozbawioną wad rozgrywką. Dwa lata temu z ich ręki wyszło Steelrising, w prostej linii nawiązujące do souls-like'ów. Katastrofy nie było, ale wielkiego sukcesu również zabrakło. Teraz ekipa ze Spiders powraca do swojego najbardziej uznanego IP. I wygląda na to, że planują wykonać parę śmiałych kroków naprzód.

GreedFall 2: The Dying World zapowiada się na próbę poprawienia niedoróbek poprzednika przy jednoczesnym czerpaniu wzorców z gier BioWare, w szczególności stawiając na Dragon Age: Origins.

Zamiłowanie do Dragon Age było dostrzegalne u Spiders znacznie wcześniej. Pierwszy GreedFall również zawierał wiele rozwiązań nawiązujących do klasyka BioWare, w tym półotwarty świat tudzież w jakimś zakresie design lokacji. The Dying World podąży jeszcze bardziej w tym kierunku, kładąc na przykład większy nacisk na toczenie starć z aktywną pauzą. Tradycyjnie pokierujemy przy tym kilkuosobową drużyną o różnych specjalizacjach przydatnych na polu bitwy. I tak w jednym miejscu będziemy faworyzować zdolnego wykrywacza pułapek, a gdy zrobi się gorąco, przełączymy się na naszego czołowego wojownika wręcz, prowadząc resztę do boju. Tym samym gra zapewni bardziej taktyczną rozgrywkę i pewien powrót do przeszłości.

Jeśli chodzi o czas akcji, GreedFall 2: The Dying World rozgrywał się będzie jakieś trzy lata po wydarzeniach w pierwszej odsłonie. Tym razem wcielimy się w pewnego tubylca, co pozwoli nam poznać uniwersum gry z innej strony. Areną zdarzeń będzie z kolei wyspa Teer Fradee. Na pewno nie zmieni się kwestia zasadności istotnych wyborów moralnych, wpływających zarówno na naszą postać, jak i otoczenie. Relacja tyczy się na razie wersji alfa, zatem nie ma co oczekiwać cudów po fragmentach gameplayu, natomiast fani "jedynki" powinni raczej czuć satysfakcję. Premiera Early Access powinna odbyć się jeszcze w tym roku - oczywiście tylko na komputerach osobistych. Wersję 1.0 dostaną też posiadacze konsol Sony i Microsoftu aktualnej generacji.

Źródło: IGN (Youtube)