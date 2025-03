PlayStation Plus Extra i Premium - w ofercie na maj 2024 znajdzie się Red Dead Redemption 2, Watch Dogs i wiele innych

Maj (2024) zapowiada się coraz ciekawiej dla użytkowników dwóch ostatnich konsol od Sony, a więc PlayStation 4 i 5, którzy mają aktywną subskrypcję PlayStation Plus. Nie wszystkie karty zostały do tej pory odkryte przez Sony, ponieważ znaliśmy tylko ofertę dla najtańszego planu PS Plus Essential. Teraz przedstawiono także produkcje, które trafią do abonamentów PS Plus Extra i Premium. Wśród nich kultowe Red Dead Redemption 2 oraz Watch Dogs.

Sony przedstawiło wszystkie produkcje, które trafią do oferty planów PS Plus Extra i Premium. Konsolowi gracze mogą liczyć na świetne Red Dead Redemption 2, choć nie zabrakło również innych wartych rozegrania tytułów.

Wszystkie tytuły, jakie wymieniono w tabeli, pojawią się w ofercie wskazanych planów PS Plus już 21 maja 2024 roku, więc na ich dostępność nie trzeba będzie długo czekać. Z pewnością najbardziej oczekiwaną produkcją jest wielokrotnie wspominane Red Dead Redemption 2 od studia Rockstar Games (91% Steam, 8,8/10 Metacritic — oceny użytkowników ze wszystkich platform). Tytuł pozwoli nam poznać historię Arthura Morgana i gangu van der Lindego, którzy w wyniku nieudanego napadu muszą uciekać przed agentami federalnymi i łowcami nagród. Nasze decyzje będą miały wpływ na fabułę, a często ich podjęcie wcale nie będzie takie łatwe. Bez wątpienia jest to jedna z najlepszych gier pod względem fabuły, z którą warto się bliżej zapoznać.

PS Plus Essential PS Plus Extra PS Plus Premium Abonament miesięczny 37 zł 58 zł 70 zł Abonament trzymiesięczny 100 zł 165 zł 200 zł Abonament roczny 295 zł 520 zł 630 zł

Całkiem ciekawą grą wieloosobową jest z kolei Deceive Inc. (85%, 6,4/10), w której gracze wcielają się w tajnych agentów i rywalizują między sobą o to, kto szybciej wykona misję, nie dając się przy tym złapać. Jeśli preferujemy natomiast gry strategiczne, w których naszym głównym celem jest walka o przetrwanie, to do gustu może nam przypaść Stranded: Alien Dawn (85%, 6,1/10). Tytuł przeniesie nas na obcą planetę, gdzie przeżycie kolejnego dnia będzie ściśle związane z tym, jakie działania zostaną przez nas podjęte. Można również wspomnieć o produkcji Watch Dogs (76%, 6,8/10), która co prawda nie spełniła wszystkich pokładanych w niej oczekiwań, natomiast nadal jest ciekawym tytułem, w który warto zagrać. Przedstawia ona dość ponurą wizję Chicago, które nadzorowane jest przez sieć komputerową ctOS. Główny bohater, Aiden Pearce, wykorzystuje swoje umiejętności "hakerskie", aby włamywać się do systemów i niemalże kontrolować miasto. Celem jest natomiast znalezienie osób, które są odpowiedzialne za skrzywdzenie jego bliskich.

Platformy Abonament Dostępność Red Dead Redemption 2 PS4 PlayStation Plus Extra oraz Premium 21 maja 2024 roku Deceive Inc. PS5 The Sims 4 Miejskie Życie PS4 Crime Boss: Rockay City PS5 The Settlers: New Allies PS4 Stranded: Alien Dawn PS4, PS5 Cat Quest PS4 Cat Quest II PS4 The LEGO Movie 2 Videogame PS4 Watch Dogs PS4 2Xtreme PS4, PS5 PlayStation Plus Premium G-Police PS4, PS5 Worms Pinball PS4, PS5

Źródło: Sony