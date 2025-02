PS Plus Essential z porządnymi grami na maj, w tym Ghostrunner 2, EA Sports FC 24 i Destiny 2: Lightfall

Wygląda na to, że kolejny miesiąc 2024 roku przyniesie nam całkiem dobry pakiet dla subskrybentów najniższego abonamentu oferowanego przez Sony. Jeszcze przez najbliższe kilka dni, do 6 maja, możecie pobierać trio kwietniowe, czyli kolejno Immortals of Aveum, Minecraft Legends oraz Skul: The Hero Slayer. Potem zaś zaczną się pojawiać nowości - tym razem nieco więcej, i nade wszystko na wyższym poziomie od i tak niezłych poprzedników.

PS Plus Essential przyniesie na maj cztery nowe pozycje: Ghostrunner 2, standardową edycję EA Sports FC 24 oraz dodatek do Destiny 2 i Tunic.

Tak jak kwietniowy plus miał największy atut w postaci gry Acendant Studios, tak teraz największe wrażenie robi raczej druga część hitu od studia One More Level. Jesienią ubiegłego roku krakowska ekipa wypuściła Ghostrunnera 2 (tylko na PS5), wymagającego cyberpunkowego parkour slashera z perspektywy pierwszej osoby. Pierwsza odsłona postawiła poprzeczkę wysoko, a kontynuacja nie tylko utrzymała poziom, ale i rozwinęła pewne elementy (np. fabułę oraz znakomite sekwencje jazdy motocyklem). Poza tym na konsole poprzedniej i obecnej generacji wejdzie EA Sports FC 24 - pierwszy piłkarski tytuł serii po "rozwodzie" z FIFA obiecywał zupełnie nową jakość, ale wyróżnił się niestety przede wszystkim bardzo wysokimi cenami. No cóż, mimo to subskrybenci dostają okazję sami sprawdzić grę.

Destiny 2: Lightfall ma być ostatnim już dodatkiem długo rozwijanej gry Bungie. Trudno go nazwać jakimś wielkim przełomem - w końcu poza standardowo nową lokalizacją i fabularnym wątkiem sagi, dostajemy w zasadzie pewien lifting klas postaci. Ale Sony dość regularnie wprowadza kolejne rozszerzenia do tej odsłony, więc stali bywalcy mogą na tym teoretycznie skorzystać. Na koniec jeszcze wpada Tunic od Andrew Shouldica. To bardzo dobrze oceniane skrzyżowanie gier w stylu Legend of Zelda i souls-like'ów, gdzie kierujemy poczynaniami sympatycznego lisa. Przebija się przez różnorodne kolorowe krainy, walcząc z kolejnymi przeciwnikami, zdobywając skarby i od czasu do czasu trafiając na logiczne zagadki. Oczywiście wraz z progresem podbijamy swoje statystyki.

