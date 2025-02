EA Sports FC 24 - następca serii FIFA nadchodzi. Edycję Ultimate kupimy na konsolach za ponad pół tysiąca złotych...

Na początku tygodnia mogliśmy zobaczyć pierwsze konkretne materiały związane z początkiem nowej ery piłkarskiej symulacji. Nie obyło się bez pewnego falstartu w postaci dość kiepskiej grafiki promocyjnej. Ale zgodnie z obietnicami, EA pojawiło się z większym wydarzeniem, na którym mogliśmy obejrzeć zaczątki rozgrywki oraz nieco istotnych informacji o nadchodzącym tytule. I chociaż działo się całkiem sporo, trudno mówić tutaj o pełnej satysfakcji.

EA Sports FC 24 otrzymało zwiastun z elementami rozgrywki, jak również informacje o różnych edycjach gry.

Na pewno nie musimy specjalnie martwić się o licencję, jako że Electronic Arts pochwaliło się zadbaniem o kwestię ponad 19 000 zawodników, 700 zespołów i 30 lig. Co do samego gameplayu, niestety w większej części oglądaliśmy efektowne cutscenki - odwzorowujące momentami faktyczne mecze, np. bramkę Erlinga Haalanda przeciwko Borussi Dortmud w zeszłym sezonie LM - a fragmenty meczów okrojono do absurdalnego wręcz minimum. Niemniej jednak twórcy gorąco przekonują, że czeka nas najbardziej realistyczne jak dotąd doświadczenie.

EA Sports FC 24 ma być wspierane chociażby przez technologię HypermotionV. Gromadzone przez nią dane odzwierciedlą to, co dzieje się na prawdziwych boiskach. Dane firmy Opta i "innych źródeł" mają z kolei m.in. nadać sztuczkom technicznym poszczególnych gwiazd więcej indywidualnych rys, a silnik Frostbite The World’s Game jest promowany jako gwarancja realizmu. Spadkobierca serii FIFA pojawi się 29 września na pecetach oraz konsolach poprzedniej i aktualnej generacji od Sony oraz Microsoftu. Szczególną uwagę zwracają konsolowe ceny Edycji Standardowej i Ultimate: kolejno 369 i 509 zł, aczkolwiek na PC nie będzie dużo taniej, bo mowa o odpowiednio 319,90 złotych oraz 469,90 złotych.

Źródło: Electronic Arts