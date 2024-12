Wymagania sprzętowe Monster Hunter Wilds PC - Skalowanie rozdzielczości i generator klatek zalecany nawet do Full HD

Podczas nocnej prezentacji z cyklu State of Play od Sony, studio Capcom zaprezentowało nie tylko nowy trailer wyczekiwanej gry Monster Hunter Wilds, ale również potwierdziło finalną datę premiery. Ta ostatnia została ustalona na 28 lutego 2025 roku (PC, PlayStation 5, Xbox Series), jednocześnie rozpoczęto przyjmowanie zamówień przedpremierowych. Na PC (Steam) grę wyceniono w kwotach od 299 zł (Standard) do 469 złotych (Premium Deluxe). Potwierdzono również obecność polskiej wersji językowej (napisy), systemu Denuvo, a także ogłoszono wymagania sprzętowe. Te ostatnie zawierają w sobie kilka haczyków.

Monster Hunter Wilds zadebiutuje 28 lutego 2025 roku, tymczasem już teraz dostaliśmy wymagania sprzętowe dla wersji PC. Według Capcom, do gry zalecane będzie korzystanie nie tylko ze skalowania rozdzielczości, ale również z generatora klatek i to dla upscalowanego Full HD.

Capcom za pośrednictwem Steama, opublikował wymagania sprzętowe nadchodzącej gry Monster Hunter Wilds. Minimalne wymagania dotyczą grania w upscalowanej rozdzielczości Full HD (tryb Quality z natywnego 720p, ale bez uściślania o jaką technikę chodzi), w niskich ustawieniach graficznych i w 30 klatkach na sekundę. Potrzebujemy tutaj takich kart jak NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER oraz AMD Radeon RX 5600 XT, a także 16 GB RAM. Choć Capcom nie zdradził jeszcze ile miejsca na dysku potrzebujemy, dodał adnotację o konieczności posiadania SSD (dojdzie do tego jeszcze obsługa DirectStorage).

Minimalne wymagania Zalecane wymagania Procesor Intel Core i5-10600

Intel Core i3-12100F

AMD Ryzen 5 3600 Intel Core i5-11600K

Intel Core i5-12400

AMD Ryzen 5 3600X

AMD Ryzen 5 5500 Karta graficzna NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER

AMD Radeon RX 5600 XT NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER

NVIDIA GeForce RTX 4060

AMD Radeon RX 6700 XT Pamięć RAM 16 GB 16 GB Miejsce na dysku Brak informacji (wymagany SSD) Brak informacji (wymagany SSD) Sieć Szerokopasmowe połączenie internetowe Szerokopasmowe połącznie internetowe System Windows 10 64-bit lub nowszy Windows 10 64-bit lub nowszy Biblioteki DirectX 12 DirectX 12 Ustawienia gry Upscalowane 1920x1080 (Tryb Quality z natywnego 1280x720)

Niskie ustawienia graficzne

30 klatek na sekundę 1920x1080 z włączonym generatorem klatek

Średnie ustawienia graficzne

60 klatek na sekundę

W przypadku zalecanych wymaganiach mowa o rozdzielczości Full HD (prawdopodobnie natywnej), ale za to z włączonym generatorem klatek (najpewniej od AMD, co wskazuje na obecność przynajmniej FSR 3), na średnich ustawieniach graficznych i w 60 klatkach na sekundę. Tutaj potrzebne są już dużo mocniejsze karty: NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER, GeForce RTX 4060 lub AMD Radeon RX 6700 XT. W przypadku procesorów wybór jest dość duży, bo wymieniono aż cztery zalecane układy: Intel Core i5-11600K, Core i5-12400, AMD Ryzen 5 3600X oraz Ryzen 5 5500. Do tego dochodzi 16 GB RAM-u oraz szerokopasmowe łącze internetowe.

