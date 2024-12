Wymagania sprzętowe Microsoft Flight Simulator 2024 PC. Grę w edycji Aviator wyceniono na prawie 900 złotych

Microsoft wydał w tym roku m.in. Senua's Saga: Hellblade II, w kolejce natomiast czekają dwie kolejne produkcje: Microsoft Flight Simulator 2024 oraz Indiana Jones and the Great Circle. Pierwsza z wymienionych produkcji jest pełnoprawnym sequelem dla Microsoft Flight Simulator z 2020 roku i dostępna będzie w sprzedaży w formie osobnej produkcji. Na kilka tygodni przed premierą, posiadacze komputerów mogą sprawdzić wymagania sprzętowe. Dla najlepszych wrażeń wizualnych lepiej posiadać naprawdę sporo pamięci RAM...

Poznaliśmy wymagania sprzętowe gry Microsoft Flight Simulator 2024. Twórcy zalecają posiadanie nawet 64 GB pamięci RAM. Rozpoczęto także przyjmowanie zamówień przedpremierowych w sklepie Microsoft Store - najdroższą edycję cyfrową Aviator wyceniono na kwotę 879 złotych.

Microsoft Flight Simulator 2024 otrzymał oficjalne wymagania sprzętowe na PC, które podzielono na trzy sekcje: minimalne, rekomendowane oraz idealne. Niestety twórcy z Asobo Studios nie podzielili się szczegółami do jakich rozdzielczości, poziomu detali oraz płynności zostały one przyporządkowane. Możemy się tylko domyślać, że mowa odpowiednio o rozdzielczościach Full HD, Quad HD oraz 4K, przypuszczalnie przy 60 klatkach na sekundę. W przypadku minimalnych oraz rekomendowanych wymagań, zalecane procesory nie muszą być ani najwydajniejsze ani najnowsze. Wystarczają takie układy jak Intel Core i7-6800K, Core i7-10700K, AMD Ryzen 5 2600X czy Ryzen 7 2700X. Zastanawiające jest natomiast zestawienie w minimalnych wymaganiach kart NVIDIA GeForce GTX 970 oraz AMD Radeon RX 5700, by przy rekomendowanych postawić na Radeona RX 5700 XT oraz... GeForce RTX 2080.

Minimalne Rekomendowane Idealne Procesor AMD Ryzen 5 2600X

Intel Core i7-6800K AMD Ryzen 7 2700X

Intel Core i7-10700K AMD Ryzen 9 7900X

Intel Core i7-14700K Karta graficzna AMD Radeon RX 5700

NVIDIA GeForce GTX 970 AMD Radeon RX 5700 XT

NVIDIA GeForce RTX 2080 AMD Radeon RX 7900 XT

NVIDIA GeForce RTX 4080 Pamięć VRAM 4 GB 8 GB 12 GB Pamięć RAM 16 GB 32 GB 64 GB Miejsce na dysku 50 GB 50 GB 50 GB System Windows 10 64-bit (z najnowszymi aktualizacjami) Windows 10 64-bit (z najnowszymi aktualizacjami) Windows 10 64-bit (z najnowszymi aktualizacjami) Biblioteki DirectX 12 DirectX 12 DirectX 12

Im wyższe detale i rozdzielczość, tym gra będzie miała większy apetyt na pamięć RAM. O ile w rekomendowanych wymaganiach mowa o 32 GB pamięci, tak przy idealnych mowa już o bagatela 64 GB RAM-u. Na jakie usprawnienia wizualne w ogóle możemy liczyć? W przypadku statycznego świata, mowa m.in. o większej ilości detali otoczenia, bardziej zaawansowaną teselację czy rozszerzonych modelach 3D drzew wraz z ich większą różnorodnością. Gra odznaczy się również prezentacją wszystkich pór roku oraz takich efektów jak zorze polarne, tornada czy sztormy. Dwie ostatnie będą dynamicznie wprowadzane podczas lotów.

Microsoft Flight Simulator 2024 trafi do sprzedaży 19 listopada 2024 roku na PC oraz konsolach Xbox Series X|S. Oprócz klasycznej sprzedaży cyfrowej, produkcja pojawi się także w usługach PC Game Pass oraz Xbox Game Pass Ultimate w dniu premiery. Jeśli zaś chodzi o poszczególne edycje, to Microsoft w swoim sklepie oferuje cztery wydania. Podstawową wersję wyceniono na 309 złotych. Dalej mamy Deluxe Edition za 439 złotych, Premium Deluxe Edition za 569 złotych oraz Aviator Edition za... 879 złotych. Trzeba przyznać, że Microsoftowi nie zabrakło rozmachu przy wycenianiu zwłaszcza najbardziej wypasionego wydania. Opisy poszczególnych edycji zostały zaprezentowane na oficjalnej stronie w sklepie Microsoftu.

Źródło: Microsoft, Asobo Studios