Microsoft Flight Simulator 2024 - zwiastun kontynuacji symulatora lotów pokazuje, że w serii zajdą ogromne wręcz zmiany

Podczas tegorocznej prezentacji Xbox Games Showcase zaprezentowanych zostało sporo materiałów wideo z nadchodzących produkcji. Ujawniono też pierwszy oficjalny zwiastun, który przedstawia kolejną część bardzo udanego symulatora lotów. Także tym razem za produkcję będzie odpowiadało studio Asobo, więc możemy się spodziewać, że przyszła edycja może być równie udana. Ze zwiastunem otrzymaliśmy również kilka informacji odnośnie obecnej odsłony serii.

Pierwszy zwiastun nowego symulatora lotów - Microsoft Flight Simulator 2024 - jest już dostępny, a wraz z nim kilka dodatkowych informacji, które z pewnością rozbudzą apetyt graczy.

Zaprezentowany zwiastun tytułowego symulatora lotów potrafi zrobić naprawdę spore wrażenie. Pokazano w nim całkowicie nowe tryby, które nie były do tej pory dostępne, a także te dobrze znane z różnych rozszerzeń. Cała gra wydaje się teraz o wiele bardziej wszechstronna. Z dostępnych aktywności: będziemy mogli gasić pożary z powietrza, wyruszać w misje ratunkowe (także górskie), przewozić różnorakie towary przemysłowe, brać udział w wyścigach lotniczych, pilotować szybowce czy też uprawiać lotnictwo rolnicze. Jednak to nie koniec atrakcji. Materiał wideo daje do zrozumienia, że dostępne będą także loty sterowcem oraz balonami powietrznymi. Będziemy mogli przewozić pasażerów oraz spadochroniarzy. Możliwości jest więc całkiem sporo i trzeba przyznać, że zmiany te wprowadzają swoisty powiew świeżości do serii.

Warstwa wizualna niezmiennie prezentuje sobą wysoki poziom. Modele samolotów są szczegółowe, a całe otoczenie bardzo przyjemne dla oka. Wiadomo, że otrzymamy także wsparcie dla obecnie dostępnych samolotów i lotnisk. Twórcy nie zamierzają porzucać bieżącej odsłony serii, albowiem już zapowiedziano kolejne darmowe rozszerzenie pod nazwą Dune Expansion. Więcej informacji o nim dowiemy się ze zwiastuna u dołu strony. Microsoft Flight Simulator 2024 zmierza na komputery osobiste oraz konsole nowej generacji Microsoftu, co wynika z faktu, że gra już pierwszego dnia premiery będzie dostępna w subskrypcji Xbox Game Pass. Dokładna data debiutu jest nieznana, jednak wiemy, że odbędzie się on w przyszłym roku.

