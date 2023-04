Front Mission 2: Remake - klasyczne japońskie mechy wkrótce powrócą. Fabularny zwiastun taktycznego RPG

Armored Core nie jest jedynym tytułem z mechami w roli głównej, który w najbliższym czasie zawita na rynek. W tym przypadku mówimy o pozycji, która nie tylko pamięta pierwszą generację PlayStation, ale dotąd gracze spoza Japonii nie mieli za bardzo możliwości jej sprawdzić. Wydawca Forever Entertainment wraz z polskim studiem Storm Trident wprowadzą na Nintendo Switch tę klasyczną pozycję, która może służyć za całkiem niezłą rozgrzewkę przed wspomnianą grą FromSoftware.

Mająca swoją premierę 12 czerwca odnowiona wersja Front Mission 2 otrzymała nową zapowiedź przedstawiającą fabułę.

Polscy deweloperzy idą za ciosem i po wypuszczeniu remake'u Front Mission 1st zgodnie z założeniami biorą się za drugą odsłonę. Akcja w kontynuacji ma miejsce 12 lat po wydarzeniach na wyspie Huffmana. Republika Alordesh znajduje się w głębokim kryzysie, a co gorsza, rozpoczęła się burzliwa wojna domowa. O.C.U. (Oceania Cooperative Union) ponownie wkracza, by monitorować kolejny konflikt, my zaś będziemy grać z perspektywy trojga postaci: Asha, Lisy oraz Thomasa. Każde z nich ma nieco odmienne podejście do tej delikatnej sytuacji.

Sama podstawowa struktura Front Mission 2: Remake pozostaje niezmieniona. To klasyczne taktyczne RPG, złożone z serii następujących po sobie misji, gdzie toczymy starcia kierując potężnymi mechami. Pomiędzy nimi zaś będzie ulepszać nasz sprzęt oraz podwyższać zdolności członków ekipy. W skład technicznych ulepszeń wchodzi między innymi nowy tryb kamery, pozwalający na jej przybliżenie, odświeżona ścieżka dźwiękowa, przyspieszone ładowanie obszarów oraz znacząco usprawnione efekty w trakcie rozgrywki.

