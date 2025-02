Football Manager 2024 - pierwsza zapowiedź prezentująca rewolucyjny dla serii silnik

Początek listopada to nie tylko między innymi najnowsza odsłona Call of Duty, ale także zachęcające kolejne rozdanie kultowej serii od Sports Interactive. Od lat już absolutnie przyćmili swój gatunek, będąc jedyną stałą ekipą w puli i nawet jeśli wypuszczane rok po roku wydania nie dodawały zbyt wielu zmian, nie stanowiło to problemu. Ale warto zwrócić uwagę na nadchodzącą część, która jednak przynosi pewne ważne nowości. A oto pierwszy ich pokaz.

Football Manager 2024 otrzyma najbardziej zaawansowany silnik meczów w historii. Deweloperzy zamieścili nową prezentację.

Wydaje się, że zeszłoroczna gra serii zebrała największą krytykę od dość długiego czasu. Powodem był w sporej mierze brak faktycznych innowacji, przez co w oczach wielu Sports Interactive niebezpiecznie zbliżyło się wtedy do typowych branżowych taktyk w postaci wypuszczania corocznych taśmówek spod znaku FIFA (teraz już EA Sports FC, ale czy ktoś naprawdę dostrzega znaczącą różnicę...?). Mająca swoją premierą 6 listopada nowa odsłona Football Managera może być krokiem w stronę faktycznego progresu.

W tych grach nigdy nie chodziło o graficzne popisy, niemniej jednak zupełnie nowy silnik robi całkiem dobre wrażenie. Takie elementy, jak oświetlenie czy tekstury wyglądają o niebo lepiej, poprawiono również animacje zawodników czy uderzeń. Ale na tym nie koniec. Sports Interactive szykuje na listopad spore poprawienie mechanik związanych z kierowaniem zespołem. Szczególnie wyróżniają się nowe możliwości związane z dodawaniem specyficznych ról zawodnikom. A to wszystko wejdzie oczywiście w skład Game Passa.

Źródło: Sports Interactive (Youtube)