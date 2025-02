Sony Pictures Core - użytkownicy konsol Sony PlayStation 4 oraz 5 otrzymali dostęp do serwisu VOD. Jak oferta wypada na tle Netflixa?

Posiadacze konsol Sony od wersji 4 wzwyż oprócz wykorzystywania ich do gier, mają spore możliwości w zakresie oglądania filmów. Wszystko za sprawą wbudowanego napędu Blu-ray, a także dostępu do sklepu z aplikacjami, które pozwalają przeglądać ofertę z serwisów VOD. Sony wprowadziło właśnie kolejną z nich, jaką jest tytułowa Sony Pictures Core. Dzięki niej użytkownicy otrzymają możliwość wypożyczania i oglądania sporej bazy filmów.

Posiadacze konsol Sony PlayStation 4 i 5 mają kolejną możliwość oglądania filmów przez streaming - Sony Pictures Core. Aplikacja ta umożliwi dostęp do setek materiałów wideo, a dla abonentów PS Plus czekają specjalne bonusy.

Jakiś czas temu Sony wprowadziło nowy serwis streamingowy o nazwie BRAVIA CORE, który został stworzony specjalnie dla telewizorów z serii BRAVIA XR. Dzięki niemu każdy użytkownik wybranego modelu, który był wyprodukowany w 2021 roku i później, otrzymywał dostęp do sporej bazy filmów, w tym także tytułów ekskluzywnych. Elementem, który wyróżniał to rozwiązanie od konkurencji, była natomiast jakość obrazu. BRAVIA CORE dawała użytkownikom dostęp do materiałów wideo w rozdzielczości 4K (wraz z HDR), a bitrate wynosił do 80 Mb/s. Można wspomnieć, że aplikacja była dostępna także na wybranych urządzeniach z serii Xperia. Od przyszłego roku usługa będzie nazywać się Sony Pictures Core, a posiadacze wspomnianych konsol już teraz otrzymali dostęp do "nowości".

W celu skorzystania z aplikacji wystarczy po prostu pobrać ją z poziomu konsoli i zarejestrować się w usłudze. Oferta obejmuje przeszło 2 tys. tytułów, które możemy zarówno wypożyczyć, jak i kupić. Mówimy o stosunkowo świeżych produkcjach, pokroju Spider-Man: Poprzez multiwersum, jak również nieco starszych filmach. Użytkownicy otrzymają także specjalną możliwość obejrzenia produkcji we wczesnym dostępie. Na wybranych rynkach, wśród których zabrakło Polski, już niebawem pierwszym filmem w tej kategorii będzie Gran Turismo (światowa premiera: 9 sierpnia 2023 roku). Co ciekawe, kiedy zdecydujemy się na zakup tego filmu, otrzymamy kredyty, które będziemy mogli wykorzystać w grze Gran Turismo 7 (znajdą się tam na przykład modele samochodów z filmu).

Z kolei subskrybenci PlayStation Plus Premium otrzymają dostęp do katalogu z filmami, które będą mogli oglądać w ramach abonamentu (maksymalnie 100 tytułów). Filmy będą pozbawione reklam, a niektóry tytuły to: Looper, Final Fantasy XV: Gwardia Królewska, Elizjum czy też Resident Evil: Potępienie. Zapowiedziano również specjalne korzyści dla subskrybentów PS Plus, natomiast na więcej szczegółów trzeba poczekać. Na koniec Sony dodało, że oferta będzie stale powiększana i pojawią się produkcje z gatunku anime (Crunchyroll).

Źródło: Sony