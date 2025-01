Sony pokazało 6 gier przeznaczonych na PS VR2, w tym Among Us, The Foglands oraz Journey to Foundation

PlayStation VR2 jest z nami już od dłuższego czasu, bo w zasadzie od początku bieżącego roku, ale wciąż trudno jest mówić o jakiejkolwiek ofensywie. Horizon Call of the Mountain udanie zaprezentowało całkiem pokaźne możliwości tego sprzętu, do tego zdążyło pojawić się już sporo zapowiedzi kolejnych tytułów nań przeznaczonych. Na razie to zdecydowanie za mało, o czym świadczą kiepskie na razie wyniki finansowe. Ale nikt jeszcze niczego nie skreśla.

Sony zaprezentowało kilka gier, które zostaną wypuszczone na PlayStation VR 2. Na ich czele znajduje się niezwykle popularne Among Us.

Dość dobrym posunięciem wydaje się być w szczególności przygotowanie specjalnie pod gogle Among Us. Tytuł studia InnerSloth pozwala graczom przygotowywać statek kosmiczny do podróży. W ich szeregach pojawiają się jednak sabotażyści, gotowi pokrzyżować plany reszty. Całkiem dobrze prezentuje się też klimatyczne The Foglands - skrzyżowanie roguelike'a ze strzelanką, gdzie przyjdzie nam przemierzać kolejne tajemnicze lokacje, zbierać cenne łupy i oczywiście mierzyć się z kolejnymi czyhającymi na nas przeciwnikami.

Zupełnie nową pozycją, przeznaczoną specjalnie na PS VR2, jest Heroes of Forever. Nietypowy FPS da nam możliwość podróżowania po różnych rzeczywistościach, by eliminować kolejnych przeciwników. Journey to Foundation jest z kolei grą typu action adventure bazującą na na klasycznej powieści Fundacja Isaaca Asimova, Tin Hears - pomysłową zrecznościówką, gdzie pokierujemy mały istotami chcącymi przenieść się z jednego miejsca do drugiego - a Tiger Blade przedstawi historię zabójcy w alternatywnej Korei.

Źródło: PlayStation (Youtube)