FBC: Firebreak - Remedy przedstawiło kilka nowych elementów rozgrywki w trakcie Future Games Show

Fani twórczości Remedy Entertainment mogą powoli zacierać ręce. Strategiczne przejęcie pełni praw do uniwersum otwiera wiele drzwi. W głównej mierze oczywiście czekamy na nowe odsłony Alana Wake'a i Control. Nie każdemu oczywiście pasuje powolne rozwijanie multiwersum, co nie zmienia faktu, że wiele elementów prezentuje się całkiem obiecująco. A studio nie poprzestanie na tym, bo już wcześniej ujawniono choćby poboczny projekt FBC: Firebreak.

FBC: Firebreak to jedna z gier, które otrzymały nowy zwiastun w trakcie Future Games Show. Skupiono się na prezentacji kilku kadrów z rozgrywki.

Zespół Remedy lubi bawić się konwencją. Żeby daleko nie patrzeć, będący jednym z DLC do Alana Wake'a II Night Springs udostępniło kilka zakręconych historii. Ale w tym przypadku mówimy o jeszcze mniej poważnym przedsięwzięciu (co nie wyklucza potencjalnie niezłej zabawy), powiązanym dla odmiany z Control. Fińskie studio wykorzystało Future Games Show, by podrzucić jeszcze jedną próbkę gameplayu FBC: Firebreak. Na trwającym jakieś 2 minuty materiale dostaliśmy trochę więcej szczegółów rozgrywki:

Fani serii poczują się jak w domu, wracamy bowiem do Federalnego Biura Kontroli. Zamiast jednak Jesse Faden, wcielimy się w członka trzyosobowego zespołu tytułowej jednostki, by mierzyć się z różnymi niekonwencjonalnymi zagrożeniami - w tym... paranormalnymi kartkami samoprzylepnymi. Na pewno nie ma co liczyć na nic specjalnie innowacyjnego - ot, kooperacyjny FPS umiejscowiony w uniwersum. Ale fragmenty rozgrywki wskazują, że jeśli twórcy się jako tako przyłożą, to przynajmniej otrzymamy przyjemną grę do zabawy ze znajomymi.

Źródło: Future Games Show