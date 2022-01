Fable 4 – Playground Games dopiero poszukuje osób, które przygotują grę. Może to oznaczać tylko jedno...

Fable w momencie premiery było jednym z najbardziej nietypowych RPGów na rynku. Pierwsza część gry zapadła w pamięci dzięki fantastycznie opowiedzianej historii, w której praktycznie każde zadanie mogliśmy wykonać na dwa różne sposoby - dobry i zły. Co ważniejsze, wybory nie dawały tylko złudnego wrażenia ich ważności, ale w istotny sposób wpływały na przebieg kampanii. Za ich pomocą mogliśmy określić, czy kierowana przez nas postać będzie typem szlachetnego bohatera z aureolą nad głową czy jego całkowitym przeciwieństwem. Od premiery pierwszego Fable minęło już 18 lat, i choć po drodze dostaliśmy jeszcze dwa sequele, to nie były one tak udane jak pierwowzór. Nic więc dziwnego, że fani, którzy dorastali się z niniejszą serią, wciąż z nostalgią wyczekują kolejnej części.

Nowe Fable AKA Fable 4 ma pojawić się na pecetach oraz konsoli Xbox Series X/S. Najnowsze doniesienia z branży mocno jednak sugerują, że gra nie zadebiutuje jeszcze przez kilka ładnych lat.

Fable 4 tworzy się już przynajmniej od 4 lat. A może inaczej - 4 lata temu otrzymaliśmy pierwsze przesłanki o tym, że 'czwórka' prędzej czy później trafi do rąk graczy. Od tamtego momentu o nowym Fable ani widu ani słychu, choć sam Christopher Dring, redaktor GamesIndustry.biz, przed kilkoma miesiącami sam podkreślił wyraźnie, żebyśmy nie nastawiali się na szybkie pojawienie się nowej gry. Jego bowiem zdaniem Fable 4, podobnie jak i Avowed, Everwild oraz Perfect Dark zapowiedziane zostały przedwcześnie.

Ostatnie doniesienia na temat nowego Fable wydają się potwierdzać te pesymistyczne wizje. Po pierwsze, przed kilkoma dniami ze studia Playground Games odszedł jego CEO - Gavin Raeburn. Dziś z kolei dowiadujemy się, że deweloper dopiero rozpoczyna poszukiwanie pracowników, w tym głównego projektanta narracji. Może to oznaczać tylko jedno - gra faktycznie nie pojawi się w najbliższym czasie. Cóż, trochę już zaczynają denerwować te ciągłe zapowiedzi gier, które ostatecznie pojawiają się później dopiero po wielu, wielu latach. Widać jednak, że taką już dziś mamy modę (czytaj: model biznesowy wśród studiów gier). Jakby nie było, jest on denerwujący.

Źródło: The Techgame