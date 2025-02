Embracer Group podzieli się oficjalnie na trzy podmioty. To dalszy ciąg restrukturyzacji szwedzkiej spółki

Embracer Group jest pokaźnym podmiotem w branży gier komputerowych. Szwedzka spółka ma w swoich rękach liczne studia deweloperskie i marki. Niestety na skutek wycofania się kluczowego inwestora od pewnego czasu znajduje się ona w trudnej sytuacji finansowej. Choć etap największych zwolnień firma ma już ponoć za sobą, to restrukturyzacja nie zakończyła się jeszcze w pełni. Dowodzi temu decyzja o podzieleniu holdingu na trzy odrębne podmioty.

Embracer Group już wkrótce podzieli się na trzy odrębne spółki. Specjalizacja poszczególnych podmiotów ma docelowo pozwolić na lepsze wykorzystanie potencjału szwedzkiego holdingu.

Trzy spółki, na które Embracer zostanie podzielony, będą odrębnymi podmiotami giełdowymi. Znajdą się wśród nich: Asmodee Group, Coffee Stain & Friends oraz Middle-earth Enterprises & Friends. Ostatnia z wymienionych spółek bezpośrednio zastąpi na szwedzkiej giełdzie papierów wartościowych Embracer. Udziały dwóch pierwszych zostaną z kolei rozdysponowane pomiędzy dotychczasowych akcjonariuszy szwedzkiego holdingu w formie dywidend. Akcje Asmodee mają trafić do inwestorów w przeciągu 12 miesięcy. Udziały Coffee Stain & Friends z kolei w bliżej nieokreślonym terminie w 2025 roku. Każdy z trzech podmiotów będzie posiadał oddzielne kierownictwo, strategię i budżet. Jednocześnie Embracer wszedł za pośrednictwem firmy Asmodee w porozumienie, na mocy którego pozyskane zostanie 900 mln euro. Środki zostaną przeznaczone między innymi na spłatę pokaźnego zadłużenia szwedzkiej spółki.

Asmodee Group skupi się przede wszystkim na rozwoju i sprzedaży gier planszowych. Coffee Stain & Friends będzie prowadziło działalność wydawniczą i deweloperską nad grami niezależnymi, free-to-play, a także produkcjami z segmentu A oraz AA. Obejmuje to zarówno produkcje PC-towe, konsolowe, jak i mobilne. Bezpośredni spadkobierca Embracer Group, czyli Middle-earth Enterprises & Friends, skupi się na największych produkcjach PC-towych i konsolowych z kategorii AAA, w tym grach bazujących na licencji Władcy Pierścieni oraz serii Tomb Raider. Ta znacząca zmiana w strukturze Embracer Group ma pozwolić lepiej wykorzystać potencjał holdingu. Jest to też przypuszczalnie krok, który ma poprawić wizerunek firmy, o której w ostatnich kilkunastu miesiącach słyszało się głównie w kontekście masowych zwolnień i zamykania podległych jej studiów. Ostatecznie tego typu specjalizacja może wyjść szwedzkiej spółce na dobre, ponieważ pozwoli uwydatnić silne strony w każdym z wymienionych segmentów operacyjnych, a ewentualne kłopoty ograniczą się tylko do jednej z trzech spółek, a nie całości holdingu.

Źródło: Embracer Group