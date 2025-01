Elden Ring Shadow of the Erdtree sprzedaje się znakomicie. Po dodatek sięga coraz więcej graczy podstawowej wersji gry

Dodatek Elden Ring Shadow of the Erdtree jest w ocenie recenzentów jednym z najlepszych rozszerzeń w historii branży. Choć część graczy twierdzi, że produkcja jest zbyt trudna, to nie przeszkodziło to jej w uzyskaniu olbrzymiej popularności. Ujawnione dane pokazują, że From Software nie może raczej narzekać na sprzedaż dodatku. Bardzo duży, jak na standardy branży, jest także odsetek osób, które grały w podstawową wersję gry i postanowiły zakupić DLC.

Elden Ring Shadow of the Erdtree to kolejny duży sukces studia From Software. W zaledwie sześć dni sprzedano 5 mln egzemplarzy dodatku. Imponuje także odsetek graczy, którzy postanowili wrócić do gry.

Dodatek Elden Ring Shadow of the Erdtree otrzymał najwyższe możliwe oceny od kilku recenzentów. To sprawia, że jego średnia na portalu Metacritic wynosi aktualnie 92/100 dla wersji PC-towej i 95/100 dla edycji na konsole Xbox Series X oraz PlayStation 5. Oceny użytkowników są nieco niższe. Najczęściej narzekają oni na niezadowalającą optymalizację i trudność bossów obecnych w dodatku. W niczym nie przeszkadza to jednak bardzo dobrej sprzedaży. Jak podali twórcy na oficjalnym profilu gry w serwisie X, w przeciągu zaledwie sześciu dni od premiery DLC rozeszło się w 5 mln egzemplarzy. Jest to niesamowicie dobry wynik. Dla porównania, dodatek Widmo Wolności do Cyberpunka 2077 potrzebował około dwa miesiące, by osiągnąć sprzedaż na poziomie 4,3 mln egzemplarzy.

To the many who tread the path left by Kindly Miquella, we extend our heartfelt gratitude.#ELDENRING pic.twitter.com/0dXflKgmXB — ELDEN RING (@ELDENRING) June 27, 2024

Dobre wiadomości na tym jednak się nie kończą. Według ujawnionych kilkanaście dni temu danych, łączna sprzedaż Elden Ring wyniosła do tej pory około 25 mln egzemplarzy. To oznacza, że 20% posiadaczy podstawowej wersji gry sięgnęło już po dodatek i wynik ten będzie z pewnością rósł. Choć wspomniany odsetek może pozornie nie być imponujący, to należy pamiętać, że po DLC zawsze sięga dużo mniej osób niż po grę, do której są wydawane. Josh Sawyer z Obsidian Entertainment mówił w przeszłości, że jego studio zawsze stara się, by około 25% graczy sięgnęło docelowo po dodatki. Tutaj rezultat 20% został osiągnięty po zaledwie sześciu dniach. Idealnie pokazuje to skalę sukcesu najnowszej produkcji From Software.

