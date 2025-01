Elden Ring otrzymał aktualizację, która znacząco poprawia wydajność Ray Tracingu. Różnica może sięgać aż 20%

Elden Ring to niewątpliwie jedna z najlepszych gier 2022 roku. Gracze na całym świecie z niecierpliwością oczekiwali ostatnio premiery dodatku Shadow of the Erdtree. Jak wskazują recenzje, ten okazał się produkcją wybitną i być może najlepszym DLC w historii branży. Powody do radości mają jednak też osoby, które dodatku nie kupiły. Do podstawowej wersji gry wydana została bowiem aktualizacja 1.12, która między innymi znacząco poprawia wydajność Ray Tracingu.

Aktualizacja 1.12 do Elden Ring ulepszyła obsługę Ray Tracingu. W niektórych scenariuszach liczba FPS-ów wzrosła z 50 do 60. Mowa zatem o różnicy sięgającej 20%. Niestety wciąż brak wsparcia dla NVIDIA DLSS i AMD FSR.

Implementacja Ray Tracingu w Elden Ring zawsze była nieco problematyczna. Wynika to przede wszystkim z tego, że twórcy nie zdecydowali się wprowadzić wsparcia dla technik upscalingu obrazu. Karty graficzne są zatem zmuszone renderować obraz w natywnej rozdzielczości, co po aktywacji Ray Tracingu potrafi powodować poważne problemy z wydajnością. Niestety aktualizacja 1.12 także nie wprowadziła oficjalnego wsparcia dla NVIDIA DLSS, AMD FSR i Intel XeSS. Ma ona jednak inną poważną zaletę. Mocno zoptymalizowała bowiem wydajność Ray Tracingu. Na jednym z kanałów YouTube opublikowany został materiał porównawczy wersji 1.12 z wersją 1.10. Najnowsza aktualizacja pozwala uzyskać nawet o 10 FPS-ów więcej, co przekłada się nierzadko na 20% wzrost wydajności. W rezultacie, tam gdzie liczba klatek spadała znacząco poniżej 60, teraz ta wartość została osiągnięta. Należy jednak zaznaczyć, że testy były wykonywane w rozdzielczości 4K, na karcie NVIDIA GeForce RTX 4080 i procesorze Intel Core i7-10700F. W niższej rozdzielczości i na słabszym sprzęcie różnice mogą być mniej znaczące.

Aktualizacja 1.12 to także szereg innych zmian w podstawowej wersji gry. Obok wprowadzenia wsparcia dla dodatku Shadow of the Erdtree, zaimplementowano także nowe funkcje na mapie świata, a do ekwipunku postaci dodana została zakładka pozwalająca odfiltrować ostatnio zdobyte przedmioty. Zostały one też oznaczone wykrzyknikiem. Na graczy czeka ponadto szereg poprawek w balansie broni i umiejętności. Zmodyfikowano przykładowo szybkość ataku niektórymi toporami, młotami czy cepami. Drobne zmiany zaszły także w walce z ostatnim bossem. W jej trakcie można teraz bowiem przywołać wierzchowca, co będzie z pewnością bardzo przydatną funkcją. Z pełną listą zmian, jakie wprowadził patch 1.12, możemy zapoznać się na odpowiedniej stronie w serwisie Steam.

