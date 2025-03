Destiny 2: Ostateczny kształt - zbliża się wielki finał historii. Twórcy udostępniają efektowny premierowy zwiastun

Bungie długo kazało fanom serii czekać na wielkie zwieńczenie dużego rozdziału swojej sagi. Zespół w pocie czoła pracuje nad jednym z najważniejszych rozszerzeń w historii rozwijanej przez całe lata serii i miał potrzebować więcej czasu na dopracowanie tego, co trzeba. Ale wszystko wskazuje na to, że oczekiwania dobiegają końca i na początku przyszłego miesiąca czeka nas premiera Ostatecznego kształtu - o czym zresztą twórcy nam przypominają.

Destiny 2: Ostateczny kształt będzie swoistym finałem historii, jaką znamy i zapoczątkowaniem czegoś zupełnie nowego w uniwersum. Korzystając z okazji, wypuszczono bardzo klimatyczną zapowiedź.

Trzeba przyznać, że Bungie skrupulatnie przygotowywało graczy na to wydarzenie. Różnorakie ułatwianie dostępu do poprzednich dodatków, a także rzeczone znaczące przełożenie premiery pozwoliły na spokojnie przypomnieć sobie historię, ewentualnie nadrobić to, co trzeba. W każdym razie wieloletnie rozkręcanie sagi dobiega końca - a przynajmniej w pewnym zakresie, bo to oczywiście nie jest absolutny koniec. Niemniej jednak możemy to traktować jako jeden z arcyważnych punktów w historii tego popularnego IP.

Do pojawienia się na rynku Ostatecznego kształtu pozostał już niespełna tydzień, więc uznano za stosowne podrzucić jeszcze jeden materiał, który go promuje. I wydaje się, że to może być jeden z kandydatów do najbardziej widowiskowego trailera zawartości do Destiny 2. I nie tylko chodzi o świetne, filmowe kadry rodem z wysokobudżetowej produkcji, ale także pewne potencjalne fabularne rozwiązania. Wygląda bowiem na to, że wraz z progresem możemy doświadczyć kilka zaskakujących przetasowań w uniwersum - także wśród dotychczasowych sojuszników.

Źródło: Destiny 2 (Youtube)