State of Play - transmisja odbędzie się jutro, Sony może jeszcze wypuścić kilka ciekawych prezentacji

Początek czerwca naznaczony będzie już jednym dużym pokazem. Xbox Games Showcase może odkryć przed nami wiele interesujących trailerów. W poprzednich dniach wielu liczyło na to, że analogicznie pojawi się także coś o podobnej skali od Sony - czyli oczywiście PlayStation Showcase. Dość szybko jednak okazało się, że w najbliższym czasie są na to małe szanse. Ale na pocieszenie ogłoszono coś mniejszego, acz nadal może to być niezły event, choć bez szaleństw.

Najnowsze State of Play odbędzie się o północy czasu polskiego z 30 na 31 maja, a transmisję będzie można obejrzeć na TikToku, Twitchu oraz Youtube.

Najwyraźniej Sony chce rzucić przed upływem miesiąca jeszcze kilkoma informacjami. Trudno powiedzieć dokładnie, co zobaczymy w trakcie tego lekko ponad półgodzinnego pokazu, ale zgodnie z podanymi informacjami można spodziewać się czternastu pozycji przeznaczonych na PlayStation 5 oraz PlayStation VR2, jak również czegoś o grach z PlayStation Studios, które zawitają na rynek jeszcze w tym roku. W przeciwieństwie do pokazu Microsoftu, nie ma co mimo wszystko nastawiać się na jakieś wielkie niespodzianki.

Jeśli zaś mielibyśmy typować, co interesującego mamy szansę ujrzeć w trakcie State of Play, wydaje się, że postawienie na wieści o God of War Ragnarok PC miałoby podstawy. Wśród osób wskazujących na rychłe ukazanie się zapowiedzi hitu studia Santa Monica na komputery osobiste znajduje się bowiem Billbil-kun - jeden z najbardziej uznanych informatorów, którego doniesienia bardzo często się sprawdzają. Mógłby to być mocny ruch Sony, zwłaszcza po sukcesie Ghost of Tsushima. Co jeszcze? Cóż, fani serii Astro przypuszczalnie doczekają się jakiegoś trailera kolejnej części, zapewne do listy dołączy sieciowy FPS Concord.

State of Play returns with a 30+ minute broadcast this Thursday at 3pm PT / 11pm BST: https://t.co/eJWbP09sv3



Tune in live for updates on 14 PS5 and PS VR2 titles, including a look at PlayStation Studios titles arriving later this year. pic.twitter.com/B6Uc6aLWKF — PlayStation (@PlayStation) May 29, 2024

UPDATE



Now it's getting really closer



God of War Ragnarok port for PC will be announced very soon



And sorry, I still can't give a precise announcement window



Don't forget to hit the 'Notify' button to get my updates (>95% before the announce)https://t.co/xvVmKj32fB — billbil-kun (@billbil_kun) May 28, 2024

