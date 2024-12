Destiny 2 - data premiery dodatku pt. Ostateczny Kształt została przesunięta o ładnych parę miesięcy

Destiny 2: Ostateczny Kształt to ostatni rozdział tego, co Bungie nazywa „Sagą Światła i Ciemności”. I chociaż produkcja nadal będzie się rozwijać, bieżąca historia zakończy się wraz z wydaniem wspomnianego rozszerzenia. Pod koniec lata tego roku otrzymaliśmy informację, że rozszerzenie pojawi się już 27 lutego 2024 roku. Dziś okazało się jednak, że dodatek potrzebuje dopracowania, stąd jego premiera przesunie się o nieco ponad 3 miesiące.

Data premiery dodatku Destiny 2: Ostateczny Kształt została przesunięta na 4 czerwca 2024 roku. Oznacza to nieco ponad 3 miesiące opóźnienia.

"Data premiery dodatku Destiny 2: Ostateczny Kształt została przesunięta na 4 czerwca 2024 roku, aby umożliwić nam przygotowanie bardziej rozbudowanej i odważniejszej wizji. Pracujemy też nad nową zawartością, m.in. Destiny 2: W stronę Światła, czyli zawartością dla wszystkich graczy, która będzie dostępna od kwietnia" - czytamy w informacji od polskiego zespołu CENEGA. Z kolei w informacji na stronie Bungie możemy doczytać, że już jutro - zgodnie z wcześniejszymi planami - rozpocznie się Sezon Życzenia, w którym Strażniczki i Strażnicy powrócą do Śniącego Miasta, gdzie odkryją nowe aktywności, sprzęt i tajemnice. Z kolei w przesuniętym na czerwiec Ostatecznym kształcie, gracze zmierzą się z samym Świadkiem - naszym głównym antagonistą.

Destiny 2: Ostateczny Kształt (The Final Shape) nie wprowadza rewolucyjnych zmian w mechanice. Zamiast tego autorzy skoncentrowali się na przygotowaniu nowej zawartości. Oprócz misji fabularnych, dodatek przyniesie nową mapę – Blade Serce Wędrowca – która zostanie z nami po ukończeniu głównej opowieści. W tej pełnej niebezpieczeństw lokacji czekają niewidziani dotąd przeciwnicy, którzy potrafią wiązać Strażników swoimi mocami. Na tym jednak nie koniec, gdyż w DLC otrzymamy do dyspozycji także nowe zdolności. Podczas gdy Słoneczny Czarownik może wzmacniać swoje ataki oraz ataki sojuszników, Próżniowy Tytan może robić użytek z toporów (które mogą podnosić również jego kompani), zaś Elektryczny Łowca otrzymuje do dyspozycji noże pozwalające mu teleportować się do trafionego przez nie celu.

Źródło: Bungie