Cyberpunk 2077 - Archiwa Night City kolejnym sposobem na promowanie uniwersum. W drodze duża darmowa aktualizacja

Ten rok przyniósł najwięcej dobrych wieści dla CD Projektu od bardzo długiego czasu. Problemy z Cyberpunkiem na premiery - przede wszystkim na konsolach poprzedniej generacji, ale nie tylko - przełożyły się między innymi na znacznie gorsze postrzeganie studia przez opinię publiczną. Redzi potrzebowali czasu, żeby przynajmniej w jakimś stopniu ją odbudować. Długofalowa, obejmująca kilka mediów kampania przynosi efekty, a to nie koniec rozwoju.

Kto kiedykolwiek miał jakąś styczność z wizjami Mike'a Pondsmitha (oczywiście nie licząc samego Cyberpunka), ten powinien zdawać sobie nieco mocniej sprawę z tego, jak bardzo rozwinięte jest to uniwersum. Oczywiście tropy można odnaleźć po prostu grając w sam tytuł, ale odkrywanie kolejnych sekretów nie jest przecież obligatoryjne, a wiedza zbierana przy okazji eksploracji czy wykonywania questów - szczątkowa. Dlatego wielu może ucieszyć rozpoczęcie nowego cyklu na Youtube, który zapewnia bardziej skupioną wiedzę.

Archiwa Night City doczekały się w ciągu ostatnich dni dwóch kilkuminutowych odcinków. Krótka historia Night City, jak z samej nazwy wynika, skupia się przede wszystkim na genezie miasta, a także bezpośrednich przyczynach jego powstania. Podzielona nacja z kolei jest chyba jeszcze ciekawsza, bo wyodrębnia ogromny wpływ pewnych zewnętrznych, politycznych czynników na dalszy progres miasta - co już powoli nawiązuje do fabuły w Night City. Tymczasem czekamy na to, co zaoferuje nam CD Projekt w aktualizacji 2.1. Na razie polscy deweloperzy byli dość tajemniczy, ale za kilka dni mamy otrzymać istotne gameplayowe usprawnienia:

On December 5th, the same day Cyberpunk 2077: Ultimate Edition hits the shelves, we’ll release a free Update 2.1 introducing new and hotly anticipated gameplay elements.



To learn more about the update join @AlicjaKozera and @Lilayaah (Senior Community Managers) for… pic.twitter.com/NxSFbHMiZZ