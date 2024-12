Crimson Desert - ponad 50 minut efektownego gameplayu nadchodzącego action RPG od twórców Black Desert Online

Studio Pearl Abyss ma już kilkanaście lat, ale znane jest przede wszystkim ze stworzenia dość popularnego (choć raczej nie w naszym kraju) MMORPG - Black Desert, gdzie dwa stronnictwa toczą ze sobą bój o potężne magiczne surowce. Teraz powstaje tytuł umiejscowiony w tym samym uniwersum, ale mogący zadowolić fanów klimatycznych RPG akcji. Ostatnio pojawił się na Gamescomie i jest dość mocno promowany. Jak choćby najnowszym, dłuższym materiałem.

Udostępniono trwający ponad 50 minut gameplay Crimson Desert. Skupia się w dużej mierze na walce, eksploracji i kilku questach.

Bohaterami tegorocznego Gamescomu były raczej inne punkty programu, takie jak drugi Kingdom Come czy atrakcje od NVIDIA. Mimo wszystko wygląda na to, że Crimson Desert to gra, której doprawdy warto jest dać szansę. Trafiamy na przeżarty konfliktami kontynent Pywell, będący dość typowym europejskim fantasy z dodatkowymi wpływami chociażby skandynawskich nurtów. Materiał zaczyna się od krwawej i całkiem widowisowej bitwy, którą postać kierowana przez gracza zresztą przegrywa. Następnie dość szybko trafiamy do pierwszej wioski.

Chyba największą uwagę zwraca na razie dosyć złożony system walki. Nie jest to absolutnie nic nowego w gatunku, ale na zestaw ripost, manewrów, chwytów czy kombinacji lekkich i ciężkich ataków patrzy się przyjemnie. Tak samo jak na nieźle prezentujące się krajobrazy - od otwartych łąk po sporych rozmiarów miasta. Widać, że deweloperzy wzorowali się na niejednym mocnym tytule. Wiedźmin, Skyrim, Assassin's Creed, a nawet Zelda - wygląda to tak, jakby usilnie starano się, by niemal każdy widział w Crimson Desert coś z któregoś ze swoich ukochanych tytułów. W trakcie wykonywania głównej misji pojawią się naturalnie questy poboczne, gdzie można np. pomóc lokalnym mieszkańcom, a z czasem zaczniemy zyskiwać coraz to kolejne moce. Nie znamy jeszcze daty premiery, ale dostaliśmy trochę powodów, dla których można jej doglądać.

Źródło: Crimson Desert (Youtube)