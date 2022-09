Call of Duty: Modern Warfare II - wymagania sprzętowe dla wersji beta. Wystarczy nawet nieco starszy pecet

Kolejna jesień to kolejne Call of Duty. W tym roku będzie to odsłona z podtytułem Modern Warfare II. Jak można się domyślać, będzie to sequel produkcji z 2019 r., zaś oficjalną jego premierę zapowiedziano na 28 października. Zanim jednak wszyscy ci, który kupili grę dostaną dostęp do pełnej gry, czas jeszcze na zabawę w wersji beta. Gracze posiadający konsolę PlayStation mają testy beta już za sobą, a teraz pora na pecetowców i pozostałe platformy.

Activision opublikował właśnie wymagania sprzętowe dla gry Call of Duty: Modern Warfare II. Wyglądają naprawdę rozsądnie.

Xboksowi oraz pecetowi gracze będą mogli wziąć udział w sieciowej becie gry Call of Duty: Modern Warfare II już dziś. W związku z tym opublikowano minimalne oraz zalecane wymagania systemowe. Trzeba przyznać, że jak na sieciowe potyczki przystało, nie są one szczególnie wygórowane (co nie zawsze jest jednak takie oczywiste). Aby zagrać wystarczy nam bowiem już procesor Intel Core i5-3570 sparowany z leciwą już nieco kartą NVIDIA GeForce GTX 960:

Call of Duty: Modern Warfare II

- wymagania minimalne Call of Duty: Modern Warfare II

- wymagania zalecane Intel Core i5-3570 / AMD Ryzen 5 1600X Intel Core i7-4770K / AMD Ryzen 7 1800X NVIDIA GeForce GTX 960 / AMD Radeon RX 470 NVIDIA GeForce GTX 1060 / AMD Radeon RX 580 8 GB RAM 16 GB RAM 25 GB miejsca na dysku 64-bitowy Windows 10, DirectX 12

Do wymagań sprzętowych wydawca dołączył jeszcze informację, że gra powinna odbywać się przy zaktualizowanych sterownikach graficznych, tj. AMD w wersji 22.9.1 bądź NVIDIA w wersji 516.59. Z okazji startu wersji beta gry, Activision przygotował także poradnik dla gracza, w którym znajdziemy informacje na temat doboru broni, postaci, a także rekomendacje na taktykę początkową. Poradnik znajdziecie przechodząc pod ten link. Na koniec przypomnijmy, że tegoroczna odsłona CoDa dla PC pojawi się zarówno na platformie Battle.net jak i na Steamie.

Źródło: Activision