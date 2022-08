Call of Duty: Modern Warfare II - pierwszy zwiastun nowej mapy dostępnej w ramach otwartej bety

Call of Duty: Modern Warfare II ma zadebiutować już 28 października tego roku jako sequel CoD: Modern Warfare z 2019 r. Tak samo jak część pierwsza, produkcja zaoferuje kampanię fabularną, tryb kooperacyjny oraz sieciowe potyczki PvP. Przed dwoma miesiącami otrzymaliśmy pierwszy zwiastun gry (który można nazwać fabularnym). Teraz z kolei do sieci trafił pierwszy zwiastun nowej mapy, która dostępna będzie w fazie otwartej bety sieciowego trybu gry.

Otwarta beta wystartuje najwcześniej dla posiadaczy konsol PlayStation 4 i 5. Osoby, które złożyły preorder będą mogły zagrać mianowicie już 16 września (zabawa potrwa do 17 września). Z kolei konsolowcy, którzy nie zamówili jeszcze gry, zagrają w dniach 18-20 września. Co ważne - subskrypcja planu PS Plus nie będzie do tego wymagana. Z kolei osoby, które złożyły preorder na grę, a które korzystają z innych niż PlayStation platform (PC, konsole Microsoftu), będą mogły zagrać w dniach 22-23 września. Następnie, od 24 do 26 września, z grą będą mogły się zapoznać również osoby bez zamówień przedpremierowych.

To tyle jeśli chodzi o daty otwartej bety, a teraz warto wspomnieć jeszcze o nadchodzącym wydarzeniu online o nazwie Call of Duty Next, które odbędzie się już 15 września. Na evencie pojawią się informacje nie tylko na temat Call of Duty: Modern Warfare II, ale także na temat następcy Warzone (Warzone 2.0). Jakby tego było mało, podczas eventu mamy otrzymać także informacje na temat produkcji Project Aurora, czyli mobilnej wersji Warzone. Wracając jednak do wspomnianej mapy, której trailer znajdziecie już poniżej, to będzie to tor wyścigów F1, Marina Bay Grand Prix, na którym to powalczymy sieciowo w formule 6v6.

