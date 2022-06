Call of Duty Modern Warfare II na pierwszym, oficjalnym zwiastunie. Gra trafi m.in. na Steam w dużo wyższej cenie niż Vanguard

Call of Duty Modern Warfare II zostało oficjalnie potwierdzone już jakiś czas temu i wiedzieliśmy, że do gry trafi nie tylko kapitan Price, ale także inni znani członkowie (z wcześniejszej trylogii Modern Warfare) zespołu Task Force 141, m.in. "Soap" MacTavish czy Gaz. Dzisiaj w końcu ujawniono pierwszy trailer produkcji, jednocześnie zdradzając garść szczegółów na temat gry. Gra na PC trafi oficjalnie nie tylko na Battle.net, ale także Steam... i w zauważalnie wyższej cenie.

Activision oraz Infinity Ward opublikowali pierwszy zwiastun gry Call of Duty Modern Warfare II. Tytuł zadebiutuje na PC (Steam oraz Battle.net), a także konsolach obecnej i starej generacji.

Według developerów ze studia Infinity Ward, Call of Duty Modern Warfare II jest najbardziej ambitną produkcją w historii marki. Potwierdzać ma to chociażby skala projektu, gdzie wszystkie studia odpowiadające za inne części Call of Duty pomagają w procesie produkcyjnym najnowszego Modern Warfare II. O fabule zbyt wiele nie zdradzono, ale wiemy że w wyniku nowego konfliktu, grupa Task Force 141 będzie walczyć na terenie Europy, Azji oraz obu Ameryk. Zarówno Call of Duty Modern Warfare II jak również Call of Duty Warzone 2 wykorzystują ten sam silnik graficzny, który dodatkowo będzie miał zaimplementowany system anti-cheatowy o nazwie RICOCHET.

Call of Duty Modern Warfare II zaoferuje rozbudowaną trzy główne filary: rozbudowaną kampanię dla pojedynczego gracza (która z pewnością ponownie będzie przeładowana efektownymi scenami akcji), tryb wieloosobowy oraz tryb Operacje Specjalne (Special Ops), czyli misje fabularne wykonywane w kooperacji z innym graczem. Tytuł zadebiutuje na PC oraz konsolach starej i obecnej generacji: PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series i Xbox One. Data premiery ustalona została na 28 października tego roku.

W przypadku wersji PC do wyboru będą dwie platformy: Battle.net oraz Steam. W przeciwieństwie do ubiegłorocznego Vanguard, w tym roku gracze muszą się liczyć z wyższą ceną. Podstawowa wersja Modern Warfare II wyceniona została na kwotę 349 złotych. Edycja Deluxe, tutaj nazwana Vault Edition, kosztuje z kolei 459 złotych. Gracze kupujący edycję standardową mogą również w dowolnym momencie dokupić upgrade do Edycji Skarbca (Vault) w kwocie 110 złotych.

Źródło: Infinity Ward, Steam