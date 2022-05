Call of Duty: Modern Warfare 2 – poznaliśmy datę premiery i bohaterów. Jest też teaser ujawniający okładkę gry

W 2019 roku studio Infinity Ward przygotowało całkiem udany reboot serii Call of Duty: Modern Warfare pod tytułem... Call of Duty: Modern Warfare. W rok później deweloperzy z Treyarch przygotowali zaś produkcję Call of Duty Black Ops: Cold War. Również i ta odsłona spotkała się z raczej dobrymi opiniami graczy i krytyków, choć proponowała nieco inne niż dotychczas spojrzenie na serię tych popularnych strzelanek. Niestety w roku ubiegłym studio Sledgehammer Games przygotowało nam osiemnastą odsłonę cyklu (CoD: Vanguard), która okazała się być najmniej udaną odsłoną, chyba od czasów Infinite Warfare. Nic więc dziwnego, że nadzieje na Call of Duty: Modern Warfare 2 były tak spore.

Call of Duty: Modern Warfare 2 zapowiedziane! Poznaliśmy kilka szczegółów, w tym datę premiery. Na pełnoprawny zwiastun musimy jednak poczekać.

Nadzieje na wysoką jakość gry pt. Call of Duty: Modern Warfare 2 były duże z racji tego, jak udaną odsłoną okazało się wspomniane już MW z 2019 roku. Dzisiejsza oficjalna zapowiedź MW 2 tylko podsyciła te nadzieje. Udostępniony teaser z gry, a właściwie wideo prezentujące okładkę gry, spotkało się mianowicie z bardzo pozytywnym odbiorem osób komentujących owe wideo (co dla serii CoD jest nie lada nowością ;)). A oto już wspomniany materiał:

Powyższe wideo to jednak nie wszystko, jeśli chodzi o nowości dotyczące CoD MW2. Dowiedzieliśmy się bowiem przede wszystkim, że gra zadebiutuje już 28 października 2022 r., a wśród bohaterów strzelanki odnajdziemy takie nazwiska jak Gaz, Soap, Alejandro oraz Price. Widać, że twórcy nie rezygnują więc z ulubieńców graczy. Na koniec warto zauważyć, że powyższe wideo zawiera w sobie datę 8 czerwca. Można się więc spodziewać, że właśnie tego dnia ujawniony zostanie pełny trailer Call of Duty: Modern Warfare 2.

Źródło: YouTube