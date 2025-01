Broadcom i OpenAI mogą wkrótce nawiązać partnerstwo. Celem jest stworzenie nowych chipów do obsługi AI

Ponownie wkraczamy do świata sztucznej inteligencji — tym razem po to, aby bliżej przyjrzeć się działaniom, jakie prowadzi obecnie organizacja OpenAI, która stworzyła usługę ChatGPT. Jako przodujący gracz na arenie AI stara się ona utrzymać pozycję lidera za wszelką cenę, angażując do pomocy inne przedsiębiorstwa, a nawet organizacje rządowe. Aktualnie prowadzone są rozmowy z firmą Broadcom, która mogłaby zapewnić nowe chipy do obsługi modeli AI.

Działania OpenAI są oczywistą próbą przyszłościowego uniezależnienia się od NVIDII, która na ten moment rozdaje karty w segmencie sztucznej inteligencji. To właśnie ta firma odpowiada bowiem za chipy, które są zdolne obsługiwać modele AI. Wciąż potrzeba coraz większej mocy obliczeniowej, aby zwiększać możliwości tych modeli, a układy od NVIDII nie należą do tanich. OpenAI prowadzi aktualnie rozmowy z firmą Broadcom i innymi przedsiębiorstwami, aby potencjalnie stworzyć nowe chipy do obsługi sztucznej inteligencji. Taki krok wymaga oczywiście ogromnych nakładów finansowych, więc organizacja będzie zapewne szukała dodatkowego źródła pieniędzy.

Wspomniane rozmowy były jednak na wczesnym etapie, a sam Broadcom nie udzielił komentarza w tej sprawie zagranicznym portalom technologicznym. Wiadomo natomiast, że do rozwoju AI potrzeba więcej niż tylko chipów, dlatego OpenAI rozmawia również z rządem, który mógłby pomóc w osiągnięciu lepszego dostępu do wymaganej infrastruktury. Dziś większość dużych firm polega na napomkniętych układach od NVIDII, więc zapewnienie sobie pewnej niezależności na tym gruncie może się okazać w dłuższej perspektywie niezbędne, aby rozwijać AI w większym stopniu i z większą korzyścią finansową.

