Dzisiejsze chatboty są dalekie od prawdziwej sztucznej inteligencji. System od OpenAI umieścił je na pierwszym poziomie

Mimo że chatbot ChatGPT, który ukazał się w listopadzie 2022 roku, uważany jest za początek rewolucji związanej ze sztuczną inteligencją, to zarówno jemu, jak i pozostałym rozwiązaniom opierającym się na dużych modelach językowych (LLM) wciąż wiele brakuje, aby określać ich tym mianem. OpenAI stworzyło wewnętrzny system, który określa możliwości modeli AI poprzez konkretne poziomy. Do osiągnięcia prawdziwej sztucznej inteligencji (AGI) pozostała jeszcze daleka droga.

OpenAI stworzyło specjalny system, który klasyfikuje duże modele językowe. Ma on za zadanie określić, jak daleko jest dany wariant od osiągnięcia AGI. Najbardziej zaawansowany model firmy jest dopiero na pierwszym poziomie.

Do całego systemu, który klasyfikuje duże modele językowe, pracownicy firmy OpenAI otrzymali dostęp stosunkowo niedawno. Z materiału od agencji prasowej Bloomberg można się dowiedzieć, że są plany, aby udostępnić system dla inwestorów i osób spoza przedsiębiorstwa, natomiast nie padła żadna data. Ta wewnętrzna skala, na końcu której duże modele językowe mają osiągnąć poziom AGI, opiera się na pięciu poziomach. Według OpenAI aktualne chatboty są na poziomie pierwszym, choć firma zbliża się do osiągnięcia drugiego. Początkowy poziom określa sztuczną inteligencję, która jest w stanie prowadzić rozmowy z ludźmi w naturalny sposób. Z kolei drugi to system, który może rozwiązywać problemy na poziomie człowieka ze stopniem naukowym.

Trzeci poziom określa agentów, którzy mogą podejmować działania dla użytkownika. Poziom czwarty to sztuczna inteligencja, która jest w stanie tworzyć innowacyjne rozwiązania. Ostatni piąty poziom to AGI, czyli sztuczna inteligencja mogąca wykonywać pracę całych organizacji. Samo OpenAI opisało AGI jako "wysoce autonomiczny system, który przewyższa człowieka w najbardziej wartościowych ekonomicznie zadaniach". Zanim jednak ludzkość dojdzie do tego poziomu, upłynnione zostaną miliardy dolarów i minie jeszcze sporo czasu. Jednak dyrektor generalny OpenAI, Sam Altman, uważa, że sztuczna inteligencja na najwyższym z opisywanych poziomów stanie się rzeczywistością "za 5 lat lub nieco dłużej" - słowa wypowiedziane w październiku 2023 roku.

Źródło: The Verge, Bloomberg