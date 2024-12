BioWare zwalnia pracowników, pomimo prac nad dwoma dużymi tytułami. Nowy Mass Effect nadal w fazie przedprodukcji

Gorsza koniunktura w branży nowych technologii i gospodarce światowej wpływa także na firmy tworzące gry. W ostatnim okresie nie brakuje doniesień o zwolnieniach, których dokonują studia deweloperskie. Objęły one już między innymi Bethesdę oraz CD Projekt RED. Do tego grona dołączyło także właśnie BioWare. Dowiedzieliśmy się ponadto, na jakim etapie znajduje się produkcja nowej odsłony Mass Effect. Premiera jest jeszcze odległa.

Zwolnienia w BioWare obejmą 50 deweloperów, z których część znajdzie zatrudnienie w innych podmiotach EA. Jednocześnie dowiedzieliśmy się, że kolejny Mass Effect nadal jest na wczesnym etapie rozwoju.

Na chwilę obecną wiemy, że należące od 2007 roku do EA studio pracuje nad co najmniej dwoma dużymi tytułami. Jednym jest Dragon Age: Dreadwolf, drugim kolejna odsłona Mass Effect. Pierwsza z gier została zapowiedziana w 2018 roku, ale początki jej dosyć burzliwego procesu produkcji sięgają dużo dalej w przeszłość. O nowej części Mass Effect dowiedzieliśmy się oficjalnie w 2020 roku. Wydaje się zatem, że deweloperzy BioWare mają co robić. Lekkim zaskoczeniem w tym kontekście są zatem zapowiedziane zwolnienia, które obejmą 50 pracowników studia. Ogłosił je główny menadżer studia – Gary McKay.

Oczywiście trzeba brać pod uwagę to, że proces produkcji gier jest dynamiczny. Część z tych osób mogło zatem zakończyć już swoją część prac i dlatego brakuje dla nich dalszego zajęcia. Rzecz jednak w tym, że nowy Mass Effect jest ciągle na bardzo wczesnym etapie rozwoju. Jak twierdzi McKay, gra nie wyszła ciągle z etapu przedprodukcyjnego (niewiele zatem zmieniło się od czerwca). To oznacza, że przynajmniej część zwolnionych mogłoby zapewne znaleźć pracę przy tym projekcie. Tak się jednak nie stało, ale podobno pewna grupa deweloperów może zostać zatrudniona w innych podmiotach, których właścicielem jest EA. Jako główny powód zwolnień podawana jest chęć zwiększenia "zwinności" studia i koncentracja na obecnych zadaniach.

