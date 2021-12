Battlefield 2042 – do sieci trafiły pierwsze informacje na temat nowej mapy. Exposure przeniesie nas do Kolumbii Brytyjskiej

Battlefield 2042 nie miał najlepszego startu. Liczba błędów w wersjach przedpremierowych została tylko nieznacznie zmniejszona w wydaniu premierowym. Wielu fanów ma jednak jeszcze cień nadziei, że kilka patchy wystarczy, aby gra okazała się bardzo dobrym, sieciowym Battlefieldem. Nadzieję tę przynoszą także zapowiedzi kolejnych sezonów czy map. Dziś mamy do czynienia z jedną z takich właśnie zapowiedzi, choć jest to zapowiedź tylko "wpół oficjalna". Mianowicie już na początku grudnia tego roku, twórcy BF-a zapowiedzieli nową mapę o nazwie Exposure. Dzisiejsze przecieki donoszą zaś, że pojawi się ona w marcu. Jest też pierwsza (domniemana) grafika koncepcyjna, która prezentuje rzeczoną arenę.

Dzięki przeciekowi udostępnionemu przez użytkownika nickiem temporyal możemy rzucić okiem na pierwsze szczegóły dotyczące nowej areny. Gracze zostaną mianowicie przetransportowani do Kanady, a dokładniej do Kolumbii Brytyjskiej, gdzie namierzono tajną placówkę badawczą. Po fabule (jak to zwykle bywa w grach sieciowych) nie spodziewajmy się jednak szału. Na nowej mapie, w zależności od strony konfliktu, będziemy bronili bądź atakowali ośrodek, w którym produkowana jest broń.

Na tę chwilę, grę Battlefield 2042 na Steamie oceniło dokładnie 79 498 graczy. Ich uśredniona opinia o produkcji to 'w większości negatywne'. Skąd takie oceny? Gracze w komentarzach wciąż wspominają o awariach, problemach z serwerami, słabej wydajności, niedziałających pojazdach, ewentualnie o złym wyważeniu ich siły rażenia i zbyt dużych, pustawych mapach. Mówi się także o zabłąkanych kulach, które sprawiają, że umieramy bez powodu i częściej niż powinniśmy. A Wy? Gracie już w Battlefielda 2024, czy straciliście nadzieję, że odsłona prędzej czy później stanie się warta zakupu?

First image of the unreleased #Battlefield2042 map "Exposure" (no high resolution available). Lore recap:



Set in Canada (British Columbia)

Landslide has exposed a secret research facility

Russians suspect a military weapon inside



Exposure seems to be part of Season 1. pic.twitter.com/gj51UdZTaP