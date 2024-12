Basemark GPUScore Breaking Limit - nadchodzi nowy benchmark, który pozwoli przetestować układy graficzne z Ray Tracingiem

Na rynku benchmarków służących do sprawdzania wydajności kart graficznych od lat dominuje 3DMark. Istnieją jednak także alternatywy. Możemy znaleźć wśród nich na przykład propozycje firm Unigine czy Basemark. Ta ostatnia pracuje właśnie nad benchmarkiem GPUScore: Breaking Limit. Ma to być cross-platformowe narzędzie służące do sprawdzania wydajności układów graficznych z włączoną funkcją Ray Tracingu. Nie zabraknie też obsługi NVIDIA DLSS i AMD FSR.

Basemark GPUScore Breaking Limit to nowy benchmark, który sprawdzi wydajność układów graficznych z włączonym Ray Tracingiem. Rozwiązanie jest cross-platformowe, można zatem będzie testować też telefony i tablety.

Nowy test firmy Basemark ma być wymagającym sprawdzianem dla sprzętu. Jego największą zaletą jest wsparcie zarówno dla komputerów PC, jak i urządzeń mobilnych. Dostępne będą dwie wersje narzędzia: Breaking Limit i Breaking Limit Ultra. Pierwsza z nich jest skierowana przede wszystkim dla posiadaczy telefonów, tabletów, laptopów i komputerów desktopowych z niższej pozycjonowanymi układami graficznymi. Benchmark ten zapewni cross-platformowe wsparcie dla systemów operacyjnych Windows, Linux, iOS i Android oraz API DirectX 12, Vulkan 1.3 i Metal. Znacznie większym wyzwaniem dla sprzętu będzie Breaking Limit Ultra, który stworzono z myślą o komputerach z droższymi kartami graficznymi. W tym przypadku można spodziewać się wsparcia wyłącznie dla systemów Windows i Linux oraz API DirectX 12 i Vulkan 1.3.

Benchmark GPUScore: Breaking Limit powstaje specjalnie z myślą o użytkownikach, którzy chcą sprawdzić wydajność sprzętu z aktywowanym Ray Tracingiem. Będzie obsługiwał bazujące na tej funkcji cienie, odbicia oraz globalną iluminację. Zaoferuje także dane o wydajności systemu po włączeniu technik NVIDIA DLSS 2 i AMD FSR 2 w trybie jakości. Wymagania sprzętowe Breaking Limit będą zależały od konkretnej platformy, ale w każdym przypadku niezbędny będzie układ graficzny wspierający funkcję śledzenia promieni w czasie rzeczywistym. Breaking Limit Ultra wymagać będzie z kolei procesora x64, 8 GB RAM oraz karty graficznej z obsługą Ray Tracingu i minimum 8 GB VRAM. W tym przypadku obsługiwane będą systemy operacyjne Windows 10 i 11, a także Ubuntu 20.04 i 22.04. Test może też oczywiście działać na innych dystrybucjach Linuksa, ale nie jest na nich testowany. Nie znamy jeszcze daty premiery benchmarku.

Źródło: GPUScore, VideoCardz